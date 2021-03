¿Qué tan seguros son los protectores solares? Te sorprenderá saber que estos podrían causarte problemas de salud. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El verano está muy cerca y con él los largos días en la playa o el parque, y aunque no es ningún secreto que la exposición prolongada al sol sin adecuada protección provoca quemaduras y aumenta el riesgo de cáncer en la piel, muchas personas todavía no se protegen de la forma indicada. Por suerte, existen muchos protectores solares en el mercado, así es que tenemos de dónde escoger. Pero ¿sabías que no todos los bloqueadores solares son iguales? Resulta que algunos contienen ingredientes que pueden tener efectos adversos para tu salud. Por eso, le pedimos al doctor Daniel Campos que nos explicara todas las diferencias entre los protectores químicos y los minerales, al igual que cómo elegir el correcto. ¿Cuál es la diferencia entre el protector solar químico y el mineral? La principal diferencia entre estas dos clases de protectores solares se puede encontrar en su lista de ingredientes. Los protectores solares químicos contienen ingredientes que se absorben en la piel para así protegerla. Los protectores solares minerales usan dos minerales naturales como ingredientes activos. Estos minerales simplemente se quedan sobre tu piel y la protegen al reflejar los rayos UV. ¿Qué es un protector solar químico? Es aquel cuyos ingredientes activos son compuestos químicos no naturales. Algunos ejemplos de ingredientes químicos en protectores solares aprobados por la FDA son la oxibenzona, el octocrileno y el padimato O. Estos químicos son efectivos porque absorben los rayos UV del sol. Luego, a través de una reacción química, el protector solar disipa estos rayos. Esto significa que tu piel está protegida porque los rayos UV nunca penetraron tu cuerpo. Sin embargo, antes de que estos químicos puedan ofrecer protección, tu piel tiene que absorberlos y esto puede causar irritación e incomodidad, especialmente en personas con piel sensible. Además, algunos estudios sugieren que pequeñas cantidades de los químicos que se encuentran en estos protectores solares pueden entrar en el torrente sanguíneo. ¿Son seguros para la salud los protectores solares químicos? Los ingredientes activos en los protectores solares químicos a menudo se filtran en el torrente sanguíneo. ¿Qué pasa entonces? Algunos de los compuestos pueden afectar los niveles hormonales en tu cuerpo. Por ejemplo, los estudios muestran que los ingredientes químicos en los protectores solares pueden aumentar el riesgo de endometriosis en las mujeres, disminuir la concentración de esperma en los hombres y también disminuir los niveles de testosterona en los varones adolescentes. Aunque investigaciones recientes sugieren que algunos de estos químicos son potencialmente dañinos, la investigación aún no es concluyente. Los científicos todavía están tratando de comprender los efectos de estos ingredientes. Por su lado, La FDA necesitaría evidencia incuestionable para revertir su aprobación y prohibir el uso de cualquier químico en los protectores solares. Por eso todavía permanecen en el mercado. Todo esto puede sonar preocupante, pero no te preocupes porque hay una opción más segura disponible para proteger tu piel del sol, el protector solar mineral. ¿Qué es un protector solar mineral? Un protector solar mineral es exactamente lo que parece, un producto que utiliza minerales como ingredientes activos. Los minerales más utilizados son el óxido de zinc y el dióxido de titanio. Ambos ingredientes se producen naturalmente, aunque también se pueden crear sintéticamente. Este tipo de protectores funcionan de una manera completamente diferente a los protectores solares químicos. Estos no se absorben, sino que simplemente se quedan sobre la superficie de tu piel y reflejan los rayos solares. Los protectores solares minerales a veces se denominan protectores solares físicos porque proporcionan una barrera física entre tu piel y los rayos solares. Piense en estos minerales como millones de pequeños espejos que descansan sobre la superficie de tu piel, rebotando los dañinos rayos UV. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué más debemos tomar en cuenta? Los protectores solares minerales pueden dejar un ligero residuo en el cuerpo ya que los minerales no se absorben en la piel. Los protectores solares químicos incluyen ingredientes llamados potenciadores de la penetración, que ayudan a los químicos a penetrar en la piel de manera suave y transparente, y eso los hace más llamativos a muchas personas. Este es el caso de no todo lo que nos gusta es lo mejor para nosotros. Asegúrate de que tu protector solar esté etiquetado como amplio espectro. Esto significa que bloquea todos los tipos de rayos UV del sol. También es bueno tener a mano un aerosol calmante a base de ingredientes naturales como la sábila. Esto es perfecto para hidratar y refrescar tu piel después de disfrutar del sol.

