¡Alerta! Están sacando del mercado estos protectores solares porque contienen un peligroso ingrediente Son 12 los productos de la marca Coppertone los que están siendo retirados del mercado por precaución. Los protectores solares no han tenido muy buena racha en los últimos meses. Y es que algunos de estos productos, que estaban supuestos a protegernos del sol y evitar el cáncer de la piel, contenían un ingrediente muy dañino. Fue durante el pasado verano que la compañía Johnson & Johnson anunció que, como precaución, retiraría varios de sus protectores solares incluyendo productos de Neutrogena y Aveeno, tras descubrir que podrían contener un ingrediente cancerígeno. Ahora Coppertone, otra reconocida compañía de productos para el sol, toma la misma decisión de retirar algunos de sus productos del mercado en los que encontraron la presencia de benceno, el mismo ingrediente químico que fue encontrado en los productos de Johnson & Johnson. Este es un ingrediente que se puede encontrar en pequeñas cantidades en el aire debido a la contaminación, al igual que en detergentes y en pinturas. Dicha compañía está retirando del mercado 12 de sus productos, entre ellos los siguientes protectores solares: Pure & Simple SPF 50 Spray, Pure & Simple Kids SPF 50, Pure & Simple Baby SPF 50 Spray, Sport Mineral SPF 50 Spray, Sport Spray SPF 50 Spray (versión de viaje), todos productos de Coopertone que fueron sacados al mercado entre el 1 de enero y 15 de junio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Protectores solares, coppertone Credit: Coopertone website Si tienes un protector de esta marca y quieres saber si está en la lista de los que están sacando del mercado, entra a la página oficial de la marca donde se encuentran nombrados todos los productos que están retirando del mercado por precaución y dónde además puedes pedir que te devuelvan tu dinero.

