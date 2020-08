¿De verdad es necesario ponerse crema del sol para estar dentro de casa? Averigua la respuesta definitiva y el por qué con la dermatóloga y experta en fotoenvejecimiento Martha Viera. Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Vivir en modo indoors no significa olvidarse del cuidado de la piel ¡ni de la protección solar! Apunta los mejores tips de la dermatóloga Martha Viera y la facialista Joanna Vargas para resurgir esta temporada con la mejor tez de tu vida. ¿Qué efecto tiene en la piel pasar mucho tiempo en espacios cerrados? La piel definitivamente sufre. [...] El aire en el interior a menudo es más seco que en el exterior: eso se traduce en una piel más seca. Es común que el eczema y otras erupciones cutáneas empeoren al estar en el interior durante más tiempo. ¿Y las pieles más grasas? Al no tener actividad social y no usar maquillaje [solemos tocarnos] más la cara y puede aparecer acné, espinillas y las marcas que conllevan. ¿Se debe usar protector solar aunque no salgamos de casa? Definitivamente sí. Debes utilizar diariamente protector solar con SPF30 o mayor. Muchos hacen ejercicio al aire libre, pasean a sus mascotas o sacan a los niños al patio o la piscina. También, si trabajas sentado cerca de una ventana o puerta de vidrio, generalmente estás protegido de los rayos UVB, pero no de los UVA, que son los que penetran más profunda- mente en la piel y causan manchas, fotoenvejecimiento, arrugas, etc. Image zoom Cortesía de la marca Protector solar Guards Up Daily Mineral Sunscreen, de Versed. $21.99. versedskin.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué hay de la luz azul de la que tanto se está hablando? Si pasamos muchas horas frente a una computadora o cualquier aparato electrónico que nos exponga a la luz LED o luz azul, eso produce radicales libres y oxidación en nuestras células, y empeora manchas y arrugas. Recomiendo SPF30 o mayor, y protectores minerales con zinc y titanio que tengan óxido de hierro para la protección contra esta luz. Image zoom Cortesía de la marca Además de usar productos específicos para tu tipo de piel y cuidar tu alimentación, la facialista de las celebridades Joanna Vargas hace hincapié en la importancia de una buena limpieza, indispensable en cualquier tratamiento facial profesional. “Usa un limpiador con vitamina C y un exfoliante para es- timular la producción de colágeno, eliminar células muertas, iluminar la piel y hacer que los productos penetren mejor”, recomienda Joanna Vargas, facialista de las es- trellas y fundadora del salón y línea de belleza que llevan su nombre. Ayúdate con una herramienta de profesional como su nuevo Magic Glow Wand para asegurarte un extra de brillo sin moverte de casa. $285. shop.joannavargas.com

