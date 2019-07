10 increíbles productos que protegen tu cabello del sol By Andrea Devoto ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Si hay algo que no puede faltar este verano en nuestros bolsos es un protector y no solo para el rostro. Recuerda que al igual que la piel, el cabello también está expuesto a los daños que causan los rayos solares. La constante exposición hace que la melena se debilite y pierda su brillo. Por eso tienes que probar estos increíbles productos, que se encargarán de mantener su pelo en condiciones óptimas durante todo el verano. Empezar galería Primer paso Image zoom Cortesía de la marca Este spray lleva un coctel de aceites que evitan que tu cabello se quiebre, lo proteje del sol y evita el frizz. Hairdresser’s Invisible Oil Heat/UV Protective Primer, de Bumble and Bumble. $28. Bumbleandbumble.com Advertisement Advertisement Escudo protector Image zoom Cortesía de la marca Además de porteger tu cabello del sol con aceite de semilla de girasol, también lo protege del cloro y el agua salada. Sun Shield Hair Protection, de Philip Kingsley. $38. Saksfifthavenue.com Arma secreta Image zoom Cortesía de la marca Lleva este spray a donde sea que vayas para hidratar tu melena mientras la proteges del sol. Scalp & Hair Mist Organic Sunscreen SPF 30, de Coola. $26. Coola.com Advertisement El reparador Image zoom Cortesía de la marca Con ingredientes hidratantes como el jojoba, este shampoo ayuda a reparar los daños que le haya hecho el sol y otros factores ambientales a tu cabello. Solaire Nourishing Repair Shampoo, de Furterer. $30. Renefurtererusa.com.com Polvo mágico Image zoom Cortesía de la marca Este polvo traslúcido protege tu cuero cabelludo de los daños del sol mientras absorbe el exceso de aceite en tu cabello. Poof Part Powder, de Supergoop. $34. Supergoop.com Adiós nudos Image zoom Cortesía de la marca Dile adiós a los nudos y dale la bienvenida a un cabello saludable con esta crema con aloe vera para hidratarlo, que también incluye protector solar. Hydration Detangler + UV Barrier, de Rahua. $32. Dermstore.com Advertisement Advertisement Advertisement Día de playa Image zoom Cortesía de la marca Con este aceite es posible mantener un cabello brilloso y mantenerlo saludable protegiéndolo de los daños que causa la exposición al sol. Ritual Hair Oil, de Playa. $38. Playabeauty.com Super Hot Image zoom Cortesía de la marca Rico en antioxidantes, esta crema será la mejor amiga de tu cabello en los días más calurosos. Hot Girls Hydrating Conditioner, de IGK. $60. Sephora.com Melena envidianble Image zoom Cortesía de la marca Desde proteinas y vitaminas hasta antioxidantes, este aceite carga con todos los ingredientes esenciales para tener un cabello perfecto. Glass action, de Amika. $28. Loveamika.com Advertisement Advertisement Advertisement Hidratación extrema Image zoom Cortesía de la marca Logra un look de cabello brillante con este aceite que también lo protege del sol, agua salada y cloro. Phyto Plage Protective Sun Oil, de Phyto. $30. Us.phyto.com. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

