Las protagonistas de And Just Like That... responden a los que las critican por su aspecto y edad

Protagonistas And Just Like That criticas edad

Protagonistas And Just Like That criticas edad

Ya hemos podido ver tres capítulos de And Just Like That (HBO Max) con Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon en los icónicos papeles de Carrie Bradshow, Charlotte York y Miranda Hobbs. Y la continuación de Sex At The City y la amistad de estas tres mujeres -pues Kim Cattrall no quiso continuar en el papel de Samantha Jones- está dando mucho de qué hablar.

Desde la sorprendente muerte de uno de los protagonistas (no revelaremos más), hasta por supuesto la moda, un elemento importantísimo de la serie, así como el guión; todos estos aspectos han recibido halagos y críticas a partes iguales. Pero si algo ha molestado a las protagonistas han sido los ataques a su apariencia física. En concreto a la apariencia por su edad. Es decir, arrugas, canas y algún arreglito estético.

Las tres actrices, alrededor de los 55 años, interpretan a mujeres de su edad, algo que en la industria cinematográfica puede parecer una auténtica revolución si nos paramos a pensar un poco en las películas protagonizadas por hombres y mujeres y analizamos su diferencia de edad y la edad media de las protagonistas femeninas.

"Estoy enfadada", declaró Kristin Davis, Charlotte en la serie, a la revista Style de The Sunday Times. "Todo el mundo quiere comentar sobre nuestro pelo y nuestras caras y nuestro esto y nuestro aquello. El nivel de intensidad due un shock". La actriz aseguró que los trolls empezaron a aparecer nada más revelarse fotos de ella y sus coprotagonistas en el set, e imágenes tomadas por paparazzi que según ella "intentaban tomar malas fotografías".

Davis también se abrió sobre cómo ha recibido este tipo de comentarios en el pasado. "Escribían artículos cada semana sobre como tenía figura de pera, lo que no sentía que fuera un cumplido en ese momento. Me estresaba mucho porque no podía evitarlo. Siento que es un poco lo mismo que ahora. Pero también siento- y voy a ser franca- siento, 'que os jod**n, que os jod**n, ven aquí y hazlo mejor'. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Qué están haciendo ellos?". También añadió "me siento enfadada y no quiero estar enfadado todo el tiempo, así que no lo miro, solo sé que está ahi".

La mayor parte de estas críticas sobre el aspecto de las tres amigas, algo a lo que también se hace referencia en el primer capítulo, como que Miranda no se tiñe el cabello, o lo desconectadas que están de las nuevas tecnologías -algo que también se asocia a la edad-, vienen por las redes sociales. Muchos de estos trolls aprovechan el anonimato que les brindan las plataformas para ser especialmente crueles. "Es ese problema con las redes sociales, que tú no sabes toque esta gente está haciendo. No sabes nada de ellos. Están solo están lanzando bombas. Me enfada mucho", concluye la actriz.

Davis no es la única que ha plantado cara a los comentarios despectivos sobre sus atributos como mujer que sobrepasa la cincuentena. Sarah Jessica Parker también habló en el numeró de diciembre de Vogue sobre el tema. "Hay tanto parloteo misógino en respuesta a nosotras que nunca le ocurriría a un hombre"dijo en la entrevista. "Pelo cano, pelo cano, pelo cano. ¿Tiene canas? Me siento con Andy Cohen, tiene el pelo lleno de canas y está divino. ¿Por qué para él está bien [tener canas]?"

En lo que llevamos de serie, hemos visto a la ganadora de seis globos de oro lucir sus raíces naturalmente canosas en diferentes peinados. "Tiene demasiadas arrugas, no tiene demasiadas arrugas. Es como si la gente no quisiera que estemos a gusto con cómo somos ahora, como si disfrutaran que nos atormente quiénes somos hoy, tanto si elegimos envejecer naturalmente y no lucir perfectas, tanto como si haces algo que te hace sentir mejor", explicó Parker a la publicación sobre los juicios en las redes. "Yo sé cómo luzco. No tengo elección. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?".