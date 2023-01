Si tu propósito de Año Nuevo es tener una melena fuerte y saludable, tienes que probar estos productos Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Año nuevo pelo fuerte y sano Credit: Sonja Pacho/ Getty Images Comienza el 2023 dándole a tu melena los cuidados que merece. Estos productos hidratan, refuerzan y dan brillo para que tu cabello sea el centro de todas las miradas. Empezar galería Efecto intenso Año nuevo pelo fuerte y sano Credit: Cortesía Con un solo uso, esta mascarilla rica en aceites nutrientes y vitaminas dejará tu pelo reparado y suave como la seda. Mascarilla nutritiva para el cabello, de eva+avo. $10.29. target.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Superhéroe Año nuevo pelo fuerte y sano Credit: Cortesía Este spray desenreda, suaviza, hidrata, elimina el frizz, previene la pérdida de color y acondiciona al mismo tiempo que repara las hebras dañadas, fortalece el cabello y protege de las herramientas de calor. Repair Bond + Rescuplex Repair & Protect Leave-In Treatment, de Marc Anthony. $8.47. walmart.com 2 de 8 Ver Todo Aumenta densidad y volumen Año nuevo pelo fuerte y sano Credit: Cortesía Si sufres de poco pelo o cabello fino, esta esencia se convertirá en tu mejor aliado. Su complejo patentado estimula el crecimiento del pelo a nivel celular y frena su caída desde el cuero cabelludo. Además incrementa la densidad y el volumen. Intensive Full & Thick Hair Essence, de SH-RD. $60. shrd.us 3 de 8 Ver Todo Anuncio Tratamiento transformador Año nuevo pelo fuerte y sano Credit: Cortesía Quinoa, manteca de karité o aceite de ricino son algunos de los ingredientes ricos en proteínas de este tratamiento que fortalece el pelo dañado y acondiciona en profunfidad dejando la melena suave y sedosa. Powr Up Protein Treatment, de Hairitage. $8.94. walmart.com 4 de 8 Ver Todo Cóctel untuoso Año nuevo pelo fuerte y sano Credit: Cortesía Una mascarilla sin enjuague con una combinación de aceites como coco, argán o ricino, que combaten el pelo seco y apagado. La profunda hidratación que proporciona transforma tu cuero cabelludo y revitaliza tu melena en grosor, densidad y brillo. HairClimax Healing Virgin Hais Masque, de Pura D'Or. $15.99. amazon.com 5 de 8 Ver Todo Solución de raíz Año nuevo pelo fuerte y sano Credit: Cortesía Si tu problema comienza con un cuero cabelludo seco o irritado, este elixir con aceite de amla que equilibra y ricino que calma, incluye en su fórmula hierba limón limpiadora y extracto de raíz de zanahoria rico en vitamina C, por lo que deja un pelo hidratado, suave y brillante. Essential Scalp Elixir, de Sky organics. $17.99. skyorganics.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Empujoncito extra Año nuevo pelo fuerte y sano Credit: Cortesía Formulado con 100% ingredientes naturales este suero cuenta con más de 100 vitaminas, minerales, aminoácidos y aceites esenciales como niacinamida, biotina y romero, que impulsan el crecimiento del pelo y combate que se vuelva más fino y su caída. A22 Biotin Boost Hair + Scalp Serum, de Spoiled Child. $59. spoiledchild.com 7 de 8 Ver Todo Rizos fuertes Año nuevo pelo fuerte y sano Credit: Cortesía Protege a tus rizos desde dentro con este champú libre de sulfatos y con aminoácidos que elimina la suciedad acumulada en el cuero cabelludo y limpia con suavidad, para obtener unos bucles suaves y manejables. Champú Luscious Curls, de Suave. $4.98. walmart.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

