Conoce las propiedades del romero, el ingrediente de moda para cuidar el cabello que ya usaba tu abuela Esta hierba mediterránea que se usa desde hace siglos en belleza ha conquistado las redes sociales por sus increíbles beneficios para el cabello.

Las redes sociales son un gran recurso a la hora de buscar tendencias y remedios relacionados con la moda y la belleza. En los últimos meses hemos visto un boom de publicaciones relacionadas con el romero y sus beneficios para el cabello. Solo en TikTok, el hashtag #RosemaryOilForHairGrowth (Aceite de romero para crecer el pelo) tiene más de 150 millones de vistas. Esta hierba mediterránea se usa desde hace siglos en la cocina, seguro que lo has probado con patatas, cordero asado o en cualquier otro guiso; pero también se ha utilizado en la medicina y la belleza. Así que nos preguntamos ¿es realmente efectivo? Según varios estudios sí, el aceite de romero es igual de efectivo que el principio activo minoxidil, que se usa en conocidas medicaciones para la caída del pelo. Y este no es su único beneficio. Beneficios romero pelo productos Credit: Paul Constantinescu / 500px Propiedades del romero Resalta el brillo del cabello eliminando la suciedad y restos orgánicos acumulados en el cuero cabelludo.

Es un acondicionador natural que suaviza las cutículas, de forma que la melena se ve más uniforme y sedosa, en lugar de encrespada y apagada.

Tiene un efecto vasodilatador, por lo que favorece la circulación sanguínea de los folículos. De esta forma reciben mejor los nutrientes, y así se previene el debilitamiento del cabello.

Su acción antioxidante retrasa el envejecimiento celular, mitigando también la sequedad y evitando la rotura de las fibras capilares.

Tiene una acción astringente que regula el exceso de sebo y la caspa.

Es antiinflamatorio e hidratante, por lo que calma los cueros cabelludos irritados.

antiinflamatorio e hidratante, por lo que calma los cueros cabelludos irritados. Ayuda a prevenir la proliferación de hongos y otras infecciones comunes. Beneficios romero pelo productos Credit: Mariya Borisova/Moment ¿Cómo incorporarlo en tu rutina? Si no eres muy amante del "hazlo tu mismo" puedes recurrir a productos para el cabello que contienen romero como estas propuestas. Beneficios romero pelo productos Beneficios romero pelo productos Left: Credit: Cortesía Right: Credit: Cortesía Romero, yuzu o semilla de chia están entre los ingredientes de este champú y acondicionador que devolverán a tu cabello su brillo natural. Diseñados específicamente para las mujeres mayores de 40 años, limpia, humecta y le devuelve la vida a los cabellos pagados sin irritar el cuero cabelludo. Full Transparency Pure Revitalizing Shampoo, $29, y Pure Transparency Shine Revitalizing Conditioner, $29, de Better Not Younger. Beneficios romero pelo productos Credit: Cortesía Una mezcla innovadora con más de 100 activos naturales, como niacinamida, romero, cafeína y botina, que combate los signos de envejecimiento del cabello, como la caída y la pérdida de volumen y cuerpo. Suero A22 Biotin Boost Hair + Scalp Serum, de Spoiled Child. $44,10. spoiledchild.com Beneficios romero pelo productos Credit: Cortesía El último paso antes de salir a la calle será aplicar este aceite restaurador que deja una sensación de suavidad, ligereza y brillo incomparable. Además, de romero, contiene aceites de girasol, oliva, jojoba y coco. Simply Clean Sheer Oil, de L'Oréal Paris Everpure. $9.99. target.com Beneficios romero pelo productos Credit: Cortesía Revive tus rizos y moldea y fija tu peinado con esta espuma nutriente. Infusionada con aceite de romero, ricino, mental, oliva y botina, fortalece cabellera mientas mantiene tu cuero cabelludo sano. Foam Mousse, de Kiss Colors & Care. $7.99. kisscolors.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Beneficios romero pelo productos Credit: Cortesía ¿Un champú seco en crema? Este innovador formato no contiene ningún ingrediente desagradable para la salud de tu pelo, pero absorbe el exceso de grasa y sudor entre lavados con una revolucionaria fórmula eficaz y cuidadosa, gracias a un 90% de ingredientes derivados de la naturaleza como lino, salvia, romero o menta. Vivace Dry Shampoo, de Rossano Ferretti. $20. sephora.com

