Descubre todo lo que puede hacer por tu piel y tu cabello el aceite de semillas de girasol No solo combate el acné, sino que también ayuda con el crecimiento del pelo. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando se habla de girasoles lo primero que nos llega a la mente es esa hermosa flor que nos sirve para adornar nuestra mesa en una ocasión especial o que adorna los jardines o entradas de muchos hogares. Lo que muchos no saben es que el aceite de las semillas de girasol tiene muchas propiedades que pueden ayudarnos a tener una piel más radiante y un cabello más largo y sedoso. Y es que estas semillas contienen vitaminas y antioxidantes que son esenciales para la belleza. De hecho, son muchas las cremas para el rostro que tienen como ingrediente el aceite de semillas de girasol. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una nueva entrega de los Especiales con Kika, la experta en belleza se fue hasta un campo de girasoles en las afueras de Nueva York, desde dónde nos contó acerca de la historia del girasol, las propiedades de sus semillas y desde dónde también nos compartió algunas recetas de belleza. “Los indígenas aprovechaban cada parte de la planta para su beneficio. No solo a nivel alimentario y nutritivo, también con fines de belleza para hidratar la piel y el cabello, [también] con fines rituales y [para preparar] ungüentos medicinales para tratar las mordeduras de las serpientes”, explica Rocha. “De las semillas de girasol se obtiene el aceite que es fabuloso no solo para cuestiones de cocina, sino también para tratar la piel, especialmente aquellas que tienen tendencia al acné. Los ácidos grasos del aceite son maravillosos pues contienen propiedades antibacteriales”. En el video, la experta también nos muestra cómo usar el aceite para combatir el acné en el rostro y además nos enseña a preparar una increíble mascarilla exfoliante para mantener la piel en óptimas condiciones, sobretodo durante los meses de frío. Con el aceite de las semillas de girasol también puedes hacer una mascarilla para el cuero cabello que te ayudará a estimular el crecimiento y a prevenir la caída, esto gracias al zinc y las vitaminas E y B6 que contiene. La verdad es que los beneficios que nos proveen los girasoles son interminables. Si quieres saber más acerca de sus maravillas, no te pierdas el video al inicio del artículo.

