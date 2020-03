La preciosa iniciativa de una marca de vestidos de novia en plena crisis del coronavirus Pronovias donará vestidos de boda a las mujeres que se casen y trabajen en hospitales durante la pandemia. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ningún sector escapa a los efectos del coronavirus. La pandemia que ya afecta a más de 160,000 en todo el mundo también está teniendo unas consecuencias económicas devastadoras a todos los niveles. Para poner su granito de arena, la firma de vestidos de novia española Pronovias ha puesto en marcha la iniciativa Heroes Collection mediante la que regalará vestidos de boda a futuras novias que trabajan en hospitales y que están en primera línea enfrentándose al coronavirus. Los trajes estarán disponibles en las tiendas de la marca para enfermeras, médicos, empleadas de las cafeterías o servicio de limpieza de los hospitales. “La iniciativa de la compañía busca celebrar su compromiso extraordinario y dedicación desinteresada en la lucha contra esta pandemia global”, explican en un comunicado a los medios. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Estamos muy agradecidos a las heroínas de estos hospitales que arriesgan su vida para salvar las de otros sin descanso”, ha declarado Amandine Ohayon, Directora ejecutiva de Pronovias. “Donar nuestros vestidos a mujeres maravillosas es lo menos que podemos hacer para traer felicidad y alegría en el día de su boda y hacer que se sientan y se vean increíbles”. La marca catalana empezó el programa en China a principios de este año y ahora, al propagarse el virus en otros países, amplían el programa a otras zonas afectadas. Los trajes que se van a donar han sido seleccionados personalmente por la directora creativa de la firma, Alessandra Rinaudo, que ha asegurado que es todo un honor para ella compartir estos vestidos. Image zoom Todas las futuras novias empleadas en un hospital pueden hacerse con uno de los vestidos hasta el 31 de Agosto de 2020. La colección de vestidos estará disponible en las tiendas Pronovias de: España )Barcelona, Madrid y Sevilla), EEUU (Nueva York, Miami, Los Ángeles y Houston), Mexico (Ciudad de México). Advertisement

