El boom de productos para cuidar la zona íntima: ¿por qué usar una crema específica ahí abajo? Las cremas para aliviar la sequedad vaginal que conoces son cosa del pasado. Llega una nueva generación de productos de gran calidad para atender las necesidades femeninas. Por Pilar Sopeséns Productos cuidado zona íntima femenina Credit: peakSTOCK La piel de todo nuestro cuerpo se deshidrata, y así como sentimos claros síntomas en algunas partes como el rostro o las manos, en otras zonas, como las partes íntimas no es tan fácil darse cuenta. Las mujeres sufrimos diferentes cambios hormonales a lo largo de nuestra vida, la pubertad, cumplir los 30, la menopausia… son etapas que vienen acompañadas de una serie de consecuencias sobre nuestro cuerpo. Por ejemplo, el 20% de las mujeres entre los 18 y 50 años han sufrido sequedad vaginal en algún momento de sus vidas adultas, y más del 50% de mujeres de más de 50 sufren este problema de manera crónica según un estudio realizado por la Dra. Manuela Vázquez, ginecóloga, obstetra y fundadora de la línea específica para el cuidado íntimo LaMaria. Según Vázquez, existe una relación directa entre la salud de nuestras partes íntimas y el estado de nuestra piel, debido a los estrógenos. Las hormonas femeninas que intervienen en muchos procesos corporales como apoyar la producción de colágeno, ácido hialurónico y elastina, sustancias de las que depende la buena hidratación de la piel. Por eso, igual que llevamos a cabo nuestra rutina de belleza que suele incluir cremas para el contorno de los ojos, humectantes, sueros, limpiadores, brumas, esencias… debemos tener en cuenta las necesidades de las zonas más íntimas y utilizar productos específicos que mimen la piel de esas partes delicadas que a veces no tenemos en cuenta. La propia Dra. Vázquez, al no encontrar ningún producto en el mercado con ingredientes naturales que tuviera una eficacia probada, decidió crear su propia marca, LaMaria, que cuenta con una hidratante para el rostro y otra para la zona íntima que alivia la irritación y restaura los tejidos gracias a ingredientes como el aceite de oliva, de coco y extracto de aloe vera. Productos cuidado zona íntima femenina Credit: Cortesía Carioca Feminine Moisturizer, de LaMaria. $75. lamariamd.com Otra marca que proporciona soluciones a diferentes problemas femeninos, desde la lubricación para el acto sexual a la primera menstruación o los inconvenientes asociados a la menopausia, es Rosebud. Sus productos, exquisitamente formulados, tratan de ofrecer comodidad, alivio y placer en todos los ciclos. Por ejemplo, su bálsamo Honor, con jengibre y camomila, calma incluso la piel más sensible que sufre irritación por cambios hormonales, embarazo, actividad íntima y más. Se trata de un aceite batido que mejora la densidad de la piel y proporciona hidratación duradera en la vulva. Productos cuidado zona íntima femenina Credit: Cortesía Honor: everyday balm, de Rosebud. $90. rosewoman.com Diseñada por mujeres para mujeres cercanas o en la menopausia, la marca Womaness cuenta con diferentes productos, para el cuidado del cuerpo, la higiene íntima y suplementos alimenticios. Su hidratante para la zona externa de la vulva con base de agua y ácido hialurónico, no contiene químicos, ni hormonas ni fragancias. Ofrece alivio al instante y además, lubrica la zona. Productos cuidado zona íntima femenina Credit: Cortesía Daily V Soothe, de Womaness. $14.99. womaness.com El aloe vera es un ingrediente natural con muchísimas aplicaciones. Esta marca, especializada en crear productos con dicha planta, cuenta en su catálogo con un humectante vaginal que también sirve como lubricante. Gracias a su base 100% aloe vera natural, combate la sequedad el picor, la inflamación, la quemazón y el ardor relacionado con varias enfermedades como el vaginismo o la cistitis a la vez que hidrata y regula el pH de la piel de esa zona. Productos cuidado zona íntima femenina Credit: Cortesía Aloe Glide, de Desert Harvest. $18 la botella de 8oz. desertharvest.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estas gotas de textura semilíquida están formuladas con ingredientes muy beneficiosos para la piel, como pre y probióticos que mantienen la flora vaginal y fortalecen la barrera natural de la piel, extracto de pera que hidrata y suaviza y extracto de planta gimnema que reduce la irritación y con el uso continuado ralentiza el crecimiento de vello. Además contienen un complejo botánico que mantiene los labios de la vulva suaves y flexibles. Productos cuidado zona íntima femenina Credit: Cortesía V Drops, de Dr. Barbara Sturm. $100. drsturm.com

