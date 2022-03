Los productos de belleza favoritos de la realeza que tú también puedes usar Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería productos belleza favoritos realeza royals Credit: Getty Images Kate Middleton, la reina Letizia, Meghan Markle...descubrimos los secretos de las royals para lucir así de bien. ¡El de la reina Máxima te sorprenderá! Empezar galería Kate Middleton productos belleza favoritos realeza royals Credit: Pool/ Samir Hussein/ WireImage // Cortesía La duquesa de Cambridge suele llevar en su bolso este perfeccionador de labios que repara, aporta volumen y da color. Natural Lip perfector, de Clarins. $27. clarins.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Meghan Markle productos belleza favoritos realeza royals Credit: Angela Weiss/ AFP // Cortesía La duquesa de Sussex combina productos de prestigio con otros más asequibles como este lápiz que le descubrió la maquillista Kayleen McAdams en sus tiempos de actriz. Delineador Eye Kohl, en Teddy, de MAC Cosmetics. $19. maccosmetics.com 2 de 10 Ver Todo Máxima de Holanda productos belleza favoritos realeza royals Credit: Patrick Van Katwijk/ Getty Images// Cortesía La reina argentina es muy reservada en cuanto a sus productos predilectos. Sin embargo sabemos que lleva una dieta equilibrada, hace mucho ejercicio y toma una cucharada de vinagre de manzana diluida en agua cada mañana. Vinagre orgánico, de Bragg. $5.99. target.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Letizia Ortiz productos belleza favoritos realeza royals Credit: Carlos Alvarez/ Getty Images// Cortesía La española es amante de los tratamientos hidratantes y usa sueros con efecto botox. Sisley es una de sus firmas de belleza preferidas, y su rostro siempre se ve impecable gracias a esta base perfecta para pieles maduras. Sisleÿa Le Teint Anti Aging Foundation, de Sisley. $195. nordstrom.com 4 de 10 Ver Todo Charlene de Mónaco productos belleza favoritos realeza royals Credit: Pascal Le segretain /Getty Images // Cortesía También muy privada con su rutina de belleza, ha comentado en alguna entrevista que le es fiel a esta marca de lujo. Super Cream, de 3LAB. $950. neimanmarcus.com 5 de 10 Ver Todo Lady Diana productos belleza favoritos realeza royals Credit: John Stillwell - PA Images/ Cortesía La princesa del pueblo llevó este perfume con notas de limón, jazmín, lirios y bergamota el día de su boda en 1981. Quelques Fleurs l'Original Eau de Parfum, de Houbigant. $82.90.walmart.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Isabel II productos belleza favoritos realeza royals Credit: WPA Pool/ Getty Images // Cortesía La soberana británica ha envejecido muy bien pese a todo el estrés que tiene que soportar. Sus manos siempre lucen una manicura discreta y sabemos que le encanta este tono nude éxito de ventas. Esmalte, en Ballet Slippers, de Essie. $9. essie.com 7 de 10 Ver Todo Camilla Parker productos belleza favoritos realeza royals Credit: Mark Cuthbert/ UK Press// Cortesía La Duquesa de Cornualles probó esta mascarilla con veneno de abeja que tonifica y alisa la piel años antes de que se comercializara. Black Bee Venom Mask, de Heaven by Deborah Mitchel. $170. shop.heavenskincare.com 8 de 10 Ver Todo Lady Amelia Windsor productos belleza favoritos realeza royals Credit: Dominique Charriau/ WireImage // Cortesía Una de las royals más jovenes, también influencer de moda y belleza, es fanática de la cosmética natural y marcas como Ren o Tata Harper. Purifying Cleanser, de Tata Harper. $76. tataharperskincare.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Beatriz de York productos belleza favoritos realeza royals Credit: David M. Benett/ Getty Images// Cortesía En el estuche de maquillaje de la princesa, a quien le gusta mantener un look natural, no faltan productos de Bobbi Brown o Charlotte Tilbury. Rímel Full Fat Lashes, de Charlotte Tilbury. $29. charlottetilbury.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

