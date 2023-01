Invierno cool: 3 productos que te ayudarán a mantener tus rizos hidratados en este clima frío La temporada invernal puede dañar y secar muchísimo tu cabello. Sigue estos útiles consejos para mantener la hebra hidratada y saludable. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada cambio de temporada merece también ajustes en nuestra rutina de belleza, especialmente si tienes el cabello rizado, ya que el aire frío del invierno contiene menos humedad y por lo tanto, el pelo se vuelve más débil y es propenso a quebrarse y debilitarse. Para combatir este clásico problema de cuero cabelludo reseco y evitar el encrespamiento, debes devolver la humedad e hidratación a tus mechones. Aquí te recomendamos tres productos que aportarán los nutrientes que tu melena necesita. Tratamiento Nº.3 Hair perfector de Olaplex Credit: Cortesía de la marca Este producto sin dudas es una valiosa adición a tu rutina. Si bien es posible que debas agregar unos 30 minutos adicionales para realizar el tratamiento, verás la diferencia casi de inmediato ya que fortalece la hebra y la deja suave y brillante. Está diseñado para todo tipo de textura y se puede usar una o dos veces por semana, aplicándolo se raíz a las puntas. Recuerda, no es un acondicionador, sino un adicional para una reparación más profunda. Nº.3 Hair perfector de Olaplex. $30. olaplex.com Gelatina Shine Jelly de Curl Smith Credit: Cortesía de la marca Si tu melena está opaca y sin definición, el uso de una buena gelatina puede hacer una gran diferencia. Apto para cualquier tipo de rizo o porosidad, este producto es excelente para quienes tienen sensibilidad en el cuero cabelludo y a las fragancias. Su consistencia sedosa y ligera ayudará a reducir el frizz y te aportará volumen. Shine Jelly de Curl Smith. $27. Curlsmith.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aceite No Frizz Vanishing Oil de Living proof. Credit: Cortesía de la marca Esta fórmula de rápida absorción hidrata y sella la humedad de tu cabello ya que está hecho a base de una mezcla de cinco aceites que imita la composición natural de tu pelo. Es excelente para las de cabello fino que tiende a encresparse y se puede aplicar tanto sobre el cabello húmedo como también después de hacerse un peinado con calor para reponer las hebras secas, controlar el frizz y suavizar los cabellos sueltos. No Frizz Vanishing Oil de Living proof. $30. Livingproof.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Invierno cool: 3 productos que te ayudarán a mantener tus rizos hidratados en este clima frío

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.