Celebra el Mes de la Mujer con marcas de skincare creadas por empresarias

El mes de marzo es Women's History Month y nosotras lo celebramos apoyando a las mujeres del mundo de la belleza. ¡Aquí te tenemos una selección de algunos de nuestros productos favoritos para el cuidado de la piel creados por dedicadas empresarias!

Tata Harper

Esta línea creada por una colombiana es de nuestras favoritas y todos los productos son veganos y hechos con ingredientes naturales. Tata's Daily Essentials Kit, de Tata Harper. $75.00. sephora.com

APTO Skincare

Nos fascinan estos productos económicos creados por una española que puedes conseguir en Target. Coconut Water Toner with Lactic Acid, de Apto Skincare. $15.00. target.com

Common Heir

¿Buscas incorporar el retinol a tu rutina? Prueba las cápsulas de esta línea para asegurar que siempre uses la cantidad perfecta. Retinol Serum, de Common Heir. $88.00. commonheir.com

Pili Ani

Creada por una mamá y su hija, esta marca se inspira en los ingredientes poderosos de las Filipinas. Deep Detox Volcanic Exfoliating Mask, de Pili Ani. $55.00. piliani.com

ARCONA

Siempre consciente de las innovaciones del mundo del skincare, ARCONA es una marca de lujo con soluciones para todo tipo de piel. Basic Five® Daily Essentials Problem Skin, de ARCONA Los Angeles. $87.00. arcona.com

OSEA

Mamá e hija crean estos productos inspirados en el mar y formulados al estilo clean beauty. Bestsellers Discovery Set, de OSEA. $40.00. oseamalibu.com

WELL PEOPLE

Creada por una dermatóloga latina, esta línea es perfecta para las pieles sensibles. Skincare Starter Set, de WELL PEOPLE. $49.00. wellpeople.com

Joanna Vargas

Esta esteticista latina les fascina a las celebridades y ahora nosotras también podemos utilizar sus productos. The Eden Pro Trio, de Joanna Vargas. $195.00. joannavargas.com

