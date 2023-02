Día Nacional de las Pestañas: todo lo que necesitas para cuidarlas y embellecerlas Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Día NAcional Pestañas productos Credit: iStock / Getty Images Plus El 19 de febrero se celebra el Día Nacional de las Pestañas, que además de proteger el ojo, agrandan tu mirada y son una herramienta de seducción. Cuídalas como merecen con estos productos que las mantendrán sanas, abundantes y voluminosas. Empezar galería Limpieza específica Día NAcional Pestañas productos Credit: Cortesía Con agua de aciano y proteínas de seda, este gel es perfecto para ojos sensibles y pestañas frágiles, pues elimina el maquillaje mientras protege, refuerza y calma la delicada zona. Lash Conditioning Cleanser, de Talika. 27,95. amazon.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Vitalidad y nutrición Día NAcional Pestañas productos Credit: Cortesía A medida que envejecemos, nuestro cabello se hace más fino y crece más lentamente, lo mismo ocurre con las pestañas. La fórmula de este suero está repleta de ingredientes que las nutre, reviven y fortalecen los folículos, como extracto de calabaza, biotina, ácido hialurónico y péptidos. Super Power Lash Enhancing Serum, de Better Not Younger. $55. amazon.com 2 de 8 Ver Todo Máximo glamour Día NAcional Pestañas productos Credit: Cortesía Este fabuloso rímel te dará un volumen increíble a la vez que multiplica tus pestañas, las alarga y las baña en un negro intenso. Gracias a su cepillo irregular, la pigmentada fórmula llega a todos los rincones en una sola pasada. Les yeux Noirs Volumaxima Mascara, de Christian Louboutin. $55. bergdorfgoodman.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Sin pegamento Día NAcional Pestañas productos Credit: Cortesía Su tecnología las prepara para que se sujeten simplemente presionándolas contra tus pestañas naturales. Un solo paso que te facilitará la vida y con el que obtendrás un resultado fabuloso. Press-on Falsies 20 clusters, modelo Natural, de imPRESS. $16.99. impressmanicure.com 4 de 8 Ver Todo Acondicionador Día NAcional Pestañas productos Credit: Cortesía Ideal para después de quitarte las pestañas postizas, este acondicionador sin enjuague es rico en biotina y péptidos, con los que protege, fortalece y suaviza las pestañas. Su combinación de ingredientes naturales como camomila, manzana, uva y aceites de aguacate y girasol, previene que se caigan o quiebren. LEave-In Lash Conditioner, de Grande Cosmetics. $25.ulta.com 5 de 8 Ver Todo Todo en uno Día NAcional Pestañas productos Credit: Cortesía Este delineador contiene adhesivo y funciona con cualquier tipo de pestañas postizas. Dee esta forma, aplicarás el pegamento de manera fácil y vistosa, por lo que es muy sencillo colocar encima las postizas. En el otro extremo cuenta con un sello para lograr el cat-eye perfecto y en un instante. Line & Lash 3-in-1 Lash Glue Eyeliner + Wing Stamp, de Eylure. $9.99.target.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Fuera microbios Día NAcional Pestañas productos Credit: Cortesía ¿Notas tus ojos secos, hinchados, irritados, o los párpados inflamados? Puede tener muchas causas, pero la solución pasa por tener una buena higiene en la zona ocular. Este spray combate los problemas causados por bacterias, toxinas y microbios con ácido hipocloroso y se rocía directamente en párpados y pestañas. Antimicrobial Spray Solution, de Avenova. $29.99. avenova.com 7 de 8 Ver Todo Infalible Día NAcional Pestañas productos Credit: Cortesía Su varita curvada empuja las pestañas hacia arriba y las 360 microfibras de su cepillo reparten la fórmula de la raíz a las puntas en todas por igual. Enriquecida con té blanco, este rímel de textura gel eleva, alarga y curva los vellos sin apelmazar o crear grumos. Lash Idôle Lash-Lifting & Volumizing Mascara, de Lancôme. $30. sephora.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Día Nacional de las Pestañas: todo lo que necesitas para cuidarlas y embellecerlas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.