Todos los productos que necesitas para dominar el arte de teñirte el pelo en casa Colores a la última, mascarillas que protegen, champús que te ayudan a mantener el color más tiempo... aquí vas a encontrar el arsenal perfecto para conseguir un acabado profesional en casa. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ya sea cubrirte la raíz para que no se vean las canas, mantener el rubio con el que siempre soñaste o estrenar de look porque necesitas un cambio de aires... desde hace semanas no puedes ir al salón de belleza y si quieres mantener el color de tu pelo perfecto aquí tienes todos los elementos para conseguirlo. Toma nota. El mejor lienzo es un cabello sano: asegúrate de que partes de un pelo limpio e hidratado lavándote el pelo con un champú específico para cabello teñido que además contiene ingredientes que preservan el color. Image zoom Cortesía de la marca Bain Chromatique Shampoo, de Kérastase. $31. kerastase-usa.com La hidratación es clave: los tintes suelen resecar el cabello así que es indispensable un acondicionador especialmente hidratante que contenga aceites e ingredientes nutritivos. Image zoom Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Color minded conditioner, de Bumble & Bumble. $34. Sephora.com La opción más sencilla: en estas condiciones, a la hora de teñir lo más práctico es optar por una de estas cajitas que incluyen en una caja todos los elementos para conseguir un color uniforme y natural. He probado varios y este es uno de los que mejores resultados me ha dado, y apto para principiantes. ¡Muy fácil de usar! Image zoom Cortesía Natural Instincts, de Clairol. $6,99. target.com El poder de la mascarilla: remata el proceso con más hidratación y brillo aplicando después del tinte una mascarilla super hidratante y repite el paso por lo menos una vez a la semana. Image zoom Cortesía The Kure intense Repair Mask, de Amika. $34. Sephora.com Image zoom Cortesía Turbante de microfibras, de Aquis. $30. aquis.com Huye del calor: aprovecha este tiempo para dejar secar el cabello al natural sin secador ni tenacillas. Tu pelo te lo agradecerá. Cuando salgas de la ducha envuelve tu cabello en una toalla de microfibras, la estilista de las famosas Sally Hershberger nos aseguró que es su método favorito para proteger el cabello. Advertisement

Close Share options

Close View image Todos los productos que necesitas para dominar el arte de teñirte el pelo en casa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.