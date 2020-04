¿Estás perdiendo el pelo debido al estrés? Estos productos serán tu salvación A muchos el estrés se le refleja en el cabello By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Para la mayoría de las mujeres la salud de su cabello es muy importante. Por eso no escatiman en esfuerzos ni gastos para que este se mantenga en óptimas condiciones. El problema es que algunas veces todos esos esfuerzos no ayudan en nada cuando se trata de la pérdida del cabello, en especial en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo ahora por culpa del COVID-19. Y es que esta situación ha traído mucha incertidumbre y sobretodo mucho estrés que a veces es difícil de controlar. Es ese mismo estrés lo que puede estar ocasionando la pérdida de cabello que algunas están experimentando. Por suerte, existen muchos productos que pueden ayudar con este problema y aquí te vamos a sugerir algunos de los mejores del momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Cortesía Liquid Miltivitamin Supplement, de DL.MD Este complejo multivitamínico contiene 13 vitaminas esenciales y cinco minerales que ayudan, que conforman una combinación especial, formulada por una doctora, que ayuda a que los ingredientes se absorban más rápida y efectivamente. Además de que ayuda a que el cabello se ponga más fuerte y abundante, también ayuda a mejorar la textura de la piel. Cuesta $45 y lo puedes conseguir en Sephora.com. Image zoom Cortesía Pro BosRevive Nourishing Shampoo, de Bosley. Este champú contiene ingredientes de anti envejecimiento para el cabello que, además de hidratarlo, lo fortalecen y hacen que el folículo esté más saludable para que así crezca y se multiplique. Pro BosRevive Nourishing Shampoo, de Bosley. $19.95. Ulta.com. Image zoom Cortesía Régénerescence Naturelle, de Leonor Greyl Sabemos que un cuero cabelludo saludable es importante para tener una excelente cabellera. Este aceite está formulado con aceites esenciales y botánicos 100% naturales, al igual que aminoácidos y proteínas, ingredientes que ayudan tratar la pérdida de pelo desde la raíz. Régénerescence Naturelle, de Leonor Greyl. $40. Leonorgreyl-usa.com. Advertisement

