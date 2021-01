Close

Año nuevo, piel nueva: 12 productos de belleza que debes probar en 2021 Por Pilar Sopeséns Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: PeopleImages Con el Año nuevo llegan también maravillosas noticias para las amantes de la belleza. Hablamos de los nuevos productos que salen a la venta con fabulosos ingredientes, fórmulas revolucionarias o tecnología innovadora, que prometen devolver la luminosidad y energía a tu rostro y cuidar la salud de nuestra piel en un 2021 lleno de retos. Empezar galería DOS EN UNO Image zoom Credit: Cortesía De una sola pasada, esta loción limpiadora sin enjuague libera tus poros de la suciedad, impurezas, maquillaje, e incluso los restos de bloqueador solar a la vez que alimenta el microbioma de tu piel con elementos que equilibran y restauran la hidratación gracias a su contenido en inulina prebiótica.

Limpiador Kombucha Cleansing Treatment, de Fresh. $44. fresh.com 1 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio ACEITE NUTRIENTE Image zoom Credit: Cortesía Con ingredientes 100% de origen botánico como bakuchiol, vitamina C o escualano, este aceite para el rostro reduce la apariencia de líneas de expresión, mejora la luminosidad, la firmeza y la textura de la piel, disminuye las imperfecciones y por supuesto nutre en profundidad. Un tratamiento completo para usar a diario.

Aceite All-in-one Super Nutrient Face Oil, de Goopgenes. $98. goop.com 2 de 12 Applications Ver Todo COMPLEXIÓN DESPIERTA Image zoom Una auténtica taza de vitalidad para tu rostro. Con un 15% de vitamina C, este suero potencia sus efectos gracias a la cafeína derivada del mate y la guayusa. Con efecto inmediato, ilumina, hidrata y reduce la inflamación matutina de la cara.

Suero 15% Vitamin C + Clean Caffeine Energy Serum, de Youth to the People. $68. youthtothepeople.com 3 de 12 Applications Ver Todo Anuncio TRATAMIENTO 360 Image zoom Credit: Cortesía La solución para ojeras, bolsas, hinchazón, manchas bajo los ojos y otras imperfecciones en la zona de la mirada. Un tratamiento multifunción con textura de bálsamo que actúa alrededor de todo el ojo. Su mezcla de algas y péptidos penetra con rapidez y efectividad en la piel proporcionando una mirada revitalizada y descansada.

Triple Algae Eye Renewal Balm, de Algenist. $68. algenist.com 4 de 12 Applications Ver Todo ALIADO NOCTURNO Image zoom Credit: Cortesía Sabemos que la piel se regenera mientras dormimos. Una función más eficiente si lo acompañamos de una ayudita como este tratamiento anti envejecimiento que une el poder del retinol con un cóctel de ingredientes hidratantes como ácido hialurónico, manteca de mango, extracto de trigo, escualano y vitamina E.

Tratamiento nocturno Smart Night Clinical MD, de Clinique. $69. clinique.com 5 de 12 Applications Ver Todo LOOK DE ESTRELLA Image zoom Credit: Cortesía La línea de belleza de Jennifer López está siendo un éxito desde su reciente lanzamiento. La fórmula de esta crema hidratante contiene ácido hialurónico, péptidos, niacinamida, proteínas de colágeno y su patentado complejo con aceite de oliva, que promete devolver a tu piel la elasticidad, suavidad y brillo de un rostro de superestrella.

Crema hidratante Thet Blockbuster, de JLo Beauty. $58. jlobeauty.com 6 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio A SALVO DEL SOL Image zoom Cuando pruebes este bloqueador solar, no querrás usar nada más en tu piel. Es totalmente invisible, sin aroma y sin peso sobre el rostro. Además de protegerte del sol con su factor 30 obtenido de minerales y perfecta incluso para pieles sensibles; su fórmula contiene CBD, un poderoso agente hidratante y antiinflamatorio y vitaminas C y E. No contiene micropartículas y es seguro para el medioambiente.

Bloqueador solar CBD Antioxidant Facial Sunscreen, de La Gotta. $45. lagottalife.com 7 de 12 Applications Ver Todo SPA EN CASA Image zoom Credit: Cortesía Los resultados de esta mascarilla con barro del Mar Muerto se notan desde la primera aplicación. Rica en minerales, acelera el proceso de exfoliación de la piel minimizando poros, arrugas y líneas de expresión. El barro del Mar Muerto equilibra el pH de la piel, mejora la circulación y ayuda a desintoxicar tu piel.

Mascarilla Dead Sea Mud Mask, de MIG Living. $89. migliving.com 8 de 12 Applications Ver Todo ROSTRO LUMINOSO Credit: Cortesía Esta hidratante con color reúne muchos más beneficios de los que puede parecer. Además de iluminar tu piel con una ligera capa de color y efecto húmedo, contiene protección frente a la polución y a la luz azul y nutre en profundidad gracias a su contenido en vitamina E.

Humecatnte con color Light Shifter Dewing Tint, de Becca Cosmetics. $30. beccacosmetics.com 9 de 12 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio PODER RENOVADOR Image zoom Credit: Cortesía Siente tu cuerpo como nuevo, suave e hidratado con esta barra de jabón con ingredientes exfoliantes, como ácido glicólico o semillas de jojoba, que eliminan las células muertas, y potentes agentes hidratantes como el alga marina kelp o la manteca de karité, que nutren la piel. Además es vegano y se presenta en una caja de cartón reciclado.

Jabón Cleansing Body Bar, de Alder New York. $12.99. aldernewyork.com 10 de 12 Applications Ver Todo VIGOR MATUTINO Image zoom Credit: Cortesía Despierta tu cuerpo cada mañana con un aroma revitalizante a flores de mimosa y limón rosa con este aceite de baño que ayuda a retener la hidratación en tu piel. Enriquecido con aceite de semilla de cáñamo 100% natural dejará tu dermis hidratada con su fórmula rica y espumosa bajo el agua.

Aceite para el baño Pink Citron & Mimosa Flower Energizing Herbal Body Cleansing Oil, de Hempz. $19. hempz.com 11 de 12 Applications Ver Todo AROMA EVOCADOR Image zoom Credit: Cortesía Ni las pieles más secas pueden negarse al poder hidratante del aceite de karité y la mezcla de aceites y mantecas nutrientes que contiene esta crema de rica textura. Con aroma a coco, hibisco y almizcle, esta loción te transportará a exóticos destinos cada vez que la uses y proporciona 24 horas de hidratación.

