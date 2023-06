Verano hot: qué no debe faltar en tu bolsa para lucir perfecta un día de calor Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Productos bolso dia de calor Credit: Cortesía de las marcas Suben las temperaturas y pasamos más horas fuera de casa. Calor, sudor, cansancio... Con estos aliados de belleza lograrás lucir ¡y oler! bien al final del día a pesar de las inclemencias. Empezar galería El infaltable Productos bolso dia de calor Credit: Cortesía EL bloqueador solar es el único producto que no puedes dejar en tu rutina y debes reaplicarlo cada 2 o 3 horas. Este de filtro químico tiene una fórmula fluida que no deja rastro en tu piel y además de protegerte de los rayos UVA/UVB y la luz azul, combate los radicales libres con sus beneficios antioxidantes. UV Reflect Antioxidant SPF 50, de Naturium. $26. naturium.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Aliado multiusos Productos bolso dia de calor Credit: Cortesía Esta versátil pañoleta la puedes usar para cubrir tu cabeza y proteger tu cabello del calor, hacerte un peinado, ponértelo al cuello o incluso utilizarlo como top. Pañuelo modelo Venezuela turquesa, de Amanda Dudamel. $30. amandadudamel.store 2 de 8 Ver Todo Brillo refrescante Productos bolso dia de calor Credit: Cortesía Este práctico stick contiene ácido hialurónico e ingredientes humectantes, por lo que refresca e hidrata tu piel al instante, lo que es perfecto para un día de sol. Además, deja un brillo perlado disponible en varios colores, que puedes usar como iluminador en cara y cuerpo. Can't Wait Cooling Glitter Stick, en Messier, de Unicorn Glow. $14.99. unicornglow.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Doble función Productos bolso dia de calor Con los cambios de temperatura y el sudor, a veces aparecen indeseados brotes difíciles de controlar fuera de casa, hasta ahora. Esta varita cuenta en un extremo con una loción tratamiento que seca y elimina las imperfecciones: una fórmula invisible con menta, zinc y ácido glicólico. En el otro lado, un corrector de tono universal y acabado mate que oculta rojeces y disimula las marcas. 2-in-1 Purifying and Concealing Duo Pen, de Payot. $22. payot.com 4 de 8 Ver Todo Adiós calor Productos bolso dia de calor Credit: Cortesía Si llevas el pelo largo, seguro que con estos calores, en algún momento la melena te molesta. Nos encanta esta pinza en forma de mariposa que te ayudará a lucir estilosa con el cabello recogido. Gilded Wing Clip, de The Hair Edit. $14.99.ulta.com 5 de 8 Ver Todo Básico de verano Productos bolso dia de calor Credit: Cortesía Si pasas muchas horas fuera de casa y el calor aprieta, es normal sudar. Estos desodorantes en versión mini, perfectos para llevar en el bolso cuentan con una tecnología de fermentación y una fórmula basada en plantas que absorben la humedad, suaviza la piel y neutraliza los malos olores. Natural Deodorant Mini Set, aromas tulum + havana + monaco, de Evolvetogether. $27. evolvetogether.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Siempre perfumada Productos bolso dia de calor Credit: Cortesía Este spray puedes usarlo en el cuerpo y en el cabello - contiene aceite de argán-, para dejar huella gracias a sus notas de jazmín, frambuesa, madera y ámbar. Perfecto para perfumarse on the go. All- Over Spray, de MCM. $55. nordstrom.com 7 de 8 Ver Todo Buena idea Productos bolso dia de calor Credit: Cortesía Con el buen tiempo pasamos más horas fuera de casa y llevar un paquete de toallitas húmedas que puedes tirar al váter es siempre una buena idea ¡por lo que pueda pasar! Estas de fibras vegetales son suaves, hipoalergénicas y con aroma a coco. Flushable Wipes, en Shea-Coco, de Good Wipes. 3 paquetes de 60 toallitas, $15.99. goodwipes.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Verano hot: qué no debe faltar en tu bolsa para lucir perfecta un día de calor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.