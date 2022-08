Productos que no pueden faltar en tu lista si tienes el pelo rizo Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mujer con pelo rizo Credit: Prostock-Studio / Getty Images ¿Tienes el cabello rizado, ondulado o afro? ¡Estás de suerte! Hoy te presentamos una lista de productos o herramientas que no pueden faltar en tu rutina y que te ayudarán a cuidar tu melena no solo en el verano, sino ¡todo el año! Empezar galería Dile adiós a los nudos BESTOOL Detangling Brush Credit: Cortesía de la marca Desenredar el cabello rizo es un proceso que requiere paciencia, tiempo y dedicación. Este peine desenredante te ayudará a que tus días de lavado sean más placenteros ya que es perfecto para la hebra rebelde ya sea húmeda, seca, ondulada o de textura 3 ó 4. Es gentil, súper flexible y con un mango de goma resistente. Detangling Brush, de BESTOOL. $7.99. Amazon.com

Un suave rocío

H20 Water Bottle, Curl Keeper

El agua es el gran aliado del pelo rizo, es por esto que una botella de spray es un must. Esta botella recargable tiene un diseño práctico que permite girar la cabeza del rociador y me encanta porque el rocío es súper fino y continuo lo cual hace que cubra una gran área con cada pasada y restaurando la vida de los rizos rápidamente. H20 Water Bottle, de Curl Keeper. $16. Frizzoff.com

Gotitas de rosas

Nourishing Rose Oil, de NTRL

Con ingredientes como la jojoba y el aceite de argán, este suero de rosas ayudará a fortalecer y retener la humedad en tu cabello, además de añadir brillo y suavidad. Una o 2 gotitas en la palma de la mano serán suficientes para masajear uniformemente por todo el cabello. No contiene siliconas y es vegano. Nourishing rose oil de 1.6 onzas, de NTRL by Sabs. $30. Ntrlbysabs.com

Duerme en las nubes

Silk Night Sleeping Cap with Ribbons, de Lilysilk

Evita enredos, quiebres y el molesto frizz con este cómodo, ligero y suave gorrito de seda para dormir. Esta herramienta es la solución perfecta para retener la humedad natural de tu cabello y evitar que se reseque durante la noche. Su textura suave y elasticidad ayudan a prevenir la transferencia de aceites de tu cabello a tu piel. Silk Night Sleeping Cap with Ribbons, de Lilysilk. $39.99. Lilysilk.com

Dale amor a tu cuero cabelludo

Scalp Stimulator, de Look Organics

El masaje del cuero cabelludo es una antigua práctica que sigue tomando relevancia en la actualidad ya que ayuda a mejorar la salud de tu cabello al estimular el flujo sanguíneo y evitar la acumulación de productos o células muertas en la piel. Scalp Stimulator, de Look Organics. $12. Lookorganics.com

Estimula el crecimiento

All Grown Out Hair Growth Oil, The Glam Room

Si bien el aumento de la densidad capilar o del largo está determinado por factores como genética, cambios hormonales, estrés o alimentación; existen productos como este que te ayudarán en tu proceso. Este suero contiene una mezcla poderosa de aceite de menta, lavanda, rosa, romero, aceite de ricino, aloe vera y salvia. ¡Huele delicioso y viene en diferentes tamaños! All Grown Out Hair Growth Oil, de The Glam Room 2 onzas. $19.00. theglamroom.net

Una barrera de olor

OG Hair Perfume & UV Protectant, de Artic Fox

Este spray hecho a base de la semilla del girasol mantiene tu pelo protegido, hidratado y con un increíble olor a frescor y uvas. Libre de parabenos, sulfatos, silicona y gluten, este perfume protector mantiene los rayos dañinos del sol lejos de tu melena. OG Hair Perfume & UV Protectant, de Artic Fox. $18.99. Arcticfoxhaircolor.com

Estilo protector

Raw Cambodian Curly Wave, de Yummy Extensions

Si quieres darle un respiro a tu melena y lucir un estilo de peinado protector para este verano, las extensiones son una excelente opción. Este cabello es auténticamente natural, está libre de fibras sintéticas o pelo de animales. Está disponible en rizos, lacio y ondulado. Raw Cambodian Curly Wave, de Yummy Extensions 12''. $75 Yummyextensions.com

Una mascarilla reparadora

Leave-in Molecular Repair Hair Mask, K18

Este leave-in ayuda a reparar el daño en la hebra causado por factores externos como decoloración, tinte, químicos y calor. Está hecho para todo tipo de pelo y regresará la fuerza, la suavidad y elasticidad del cabello. Leave-in Molecular Repair Hair Mask, de K18 15 ML. $29. k18hair.com

