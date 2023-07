Productos adorados por las famosas que están rebajados en la venta especial de Nordstrom ¡Ya está aquí! La venta de aniversario de Nordstrom ha llegado con miles de productos rebajados. Una oportunidad para hacerte con los mejores a una fracción del precio. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Productos favoritos celebridades rebajados en Nordstrom venta Credit: Antoine Flament/Getty Images// Kevin Mazur/Getty Images Ms. Foundation for Women// Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic// Amigas de las compras, ¡buenas noticias! Entre las ventas que se celebran en julio, las rebajas de aniversario de Nordstrom son unas de las más esperadas pues tiene miles de artículos de moda y belleza a precios muy por debajo de su costo habitual. De su fabuloso y extenso muestrario hemos seleccionado cuatro artículos de culto que numerosas celebridades aman. Ahora es una oportunidad única para sentirse como una de estas famosas a una fracción del precio. Charlotte Tilbury Productos favoritos celebridades rebajados en Nordstrom venta Credit: Kevin Mazur/Getty Images Ms. Foundation for Women Este set exclusivo para la cadena de tiendas tiene todo lo que necesitas para conseguir unos labios rosados nude: el lápiz perfilador, la barra d labios y el glosa, en el tono universalmente favorecedor Pillow Talk. Britney Spears, Haile Baldwin o Meghan Markle son algunas de las celebridades que han elegido este color para sus ocasiones más importantes. Productos favoritos celebridades rebajados en Nordstrom venta Credit: Cortesía El Pillow Talk Lip Kit de Charlotte Tilbury tiene un valor de $92, pero en esta venta lo puedes conseguir por $62. Riki Loves Riki Productos favoritos celebridades rebajados en Nordstrom venta Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Si eres aficionada a tomar fotos de tus looks de belleza, este espejo será tu mejor aliado. Rodeado de luces led, como las bombillas de un tocador profesional, se conecta por bluetooth con tu teléfono y te permite tomar selfies y videos sin necesidad de filtros. Además incluye un espejo de aumento que te facilitará la colocación de las pestañas postizas y maquillar la zona de los ojos. Famosas como Jennifer López, Lady Gaga o Paris Hilton siempre lo usan. Productos favoritos celebridades rebajados en Nordstrom venta Credit: Cortesía El espejo con luces modelo 5X de Riki Loves Riki cuesta habitualmente $225, pero puede ser tuyo por $154.10. Olaplex Productos favoritos celebridades rebajados en Nordstrom venta Credit: Antoine Flament/Getty Images Muchas estrellas como Kim Kardashian juran por el efecto de estos champús, a acondicionadores y mascarillas que reparan el cabello y lo dejan sedoso, manejable y brillante. El número 4 es apto para todos los tipos de pelo y protege las fibras de los agresores diarios como el frió, las puntas abiertas o la sequedad. Productos favoritos celebridades rebajados en Nordstrom venta Credit: Cortesía Aprovecha ahora que el tamaño de 33.8 oz. del Bond Maintenance Shampoo de Olaplex está disponible por $77 cuando el valor habitual es de $96. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Longchamp Productos favoritos celebridades rebajados en Nordstrom venta Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images La mítica marca de bolsos francesa es la predilecta de muchas por su versatilidad y practicada. Pero una de las celebridades en presumirlas en varios colores es la princesa de Gales, Kate Middleton. SI te quieres ver regia, no dudes en hacerte con una mientras duran las rebajas, pues estos lotes de nailon cuentan con un asa y una solapa de cuero que les da un toque único. Productos favoritos celebridades rebajados en Nordstrom venta Credit: Cortesía Este modelo además es expandible. Perfecto para un día de compras en los que siempre necesitas más espacio. Lo mejor es que cuesta $195 pero puede estar en tu clóset por $139. ¿Vas a aprovechar las rebajas?

