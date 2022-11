Luce una manicura a la última con nuestros Productos Estrella para las uñas Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Productos estrella belleza uñas otoño 2022 Las editoras de belleza de People en Español comparten sus productos favoritos para las uñas. Fórmulas cuidadosas, ingredientes naturales y prácticos formatos para lucir una manicura moderna y perfecta en cualquier ocasión. Empezar galería Diseño estilizado Productos estrella belleza uñas otoño 2022 Credit: Cortesía Su delicada botella de aire retro ya llama la atención, pero este verde intenso con un acabado brillante y duradero te conquistará. Esmalte, en Melinda Green, de Gucci. $32. gucci.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Práctico y rápido Productos estrella belleza uñas otoño 2022 Credit: Cortesía "Cuando no tengo tiempo de hacerme las uñas, este set me ha salvado en más de una ocasión. Me fascinan sus diseños y colores". Leonela Taveras, productora digital y escritora, sobre el Gel Nail Kit, en Purple Premonition, de Artic Fox. $19.95. articfoxhaircolor.com 2 de 8 Ver Todo Tono ideal Productos estrella belleza uñas otoño 2022 Credit: Cortesía "Su colección de otoño está llena de tonos perfectos para la temporada, pero este berenjena intenso me encanta. Se aplica fácilmente con un cepillo que además respeta las cutículas y dura hasta 10 días". Pilar Sopeséns, editora de moda y belleza, sobre el esmalte Plaid Reputation, en Follow Suit, de Morgan Taylor. $9.50.ulta.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Limpias y fuertes Productos estrella belleza uñas otoño 2022 Se acabaron los quitaesmaltes con intenso olor a químicos, este limpiador sin acetona, con base de soja, elimina la laca de uñas a la vez que nutre con vitaminas A, C y E y aceite esencial de toronja. Pr. 01 Soy Polish Remover, de Sundays. $28. dearsundays.com 4 de 8 Ver Todo Arte de magia Productos estrella belleza uñas otoño 2022 ¿Te encanta la manicura francesa pero no logras que te salga bien? Es muy fácil con este set que incluye un esmalte brillante en tono rosado y otro blanco y un sello con el que lograr la icónica franja blanca de esta manicura. French Mani Hack, de Nails Inc. $16. nailsinc.com 5 de 8 Ver Todo Secado rápido Productos estrella belleza uñas otoño 2022 Credit: Cortesía "En solo minutos, ¡tendrás tu manicura seca! Además, es vegana y libre de ingredientes dañinos".



Laura Acosta, escritora de People en Español y People Chica, sobre el esmalte Quick Dry, en Smooch, de Olive & June. $7.50. oliveandjune.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Fácil y divertida Productos estrella belleza uñas otoño 2022 Credit: Cortesía Para los días que necesitas un extra de buen humor, estas uñas postizas de fácil aplicación son la mejor solución. El kit incluye todo lo necesario para presumir unas uñas divinas en minutos. Set Smiley, de Paintlab. $10.49. paintlabbeauty.com 7 de 8 Ver Todo Siempre a la vanguardia Productos estrella belleza uñas otoño 2022 Credit: Cortesía Estos esmaltes veganos y libres de tóxicos incluyen un cepillo que facilita su aplicación y un acabado perfecto. Además, siempre lanzan colecciones en los tonos más vanguardistas como este naranja brillante con destellos verdosos. Esmalte, en Whiskey Neat, de Lights Lacquer. $11. lightslacquer.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Luce una manicura a la última con nuestros Productos Estrella para las uñas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.