Descubre nuestros Productos Estrella de belleza para cuidar y rejuvenecer tu rostro este otoño Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Beauty Star Productos otoño 2022 productos estrella cara Credit: Cortesía Las editoras de belleza de People en Español comparten sus productos favoritos del otoño. Nuevos lanzamientos, fórmulas revolucionarias y aliados del día a día para lograr un rostro saludable y bonito en los meses más fríos. Empezar galería Esencia humectante Star Productos otoño 2022 productos estrella cara Credit: Cortesía Esta loción equilibrante repleta de hierbas asiáticas y otros ingredientes botánicos, crea una barrera de hidratación esencial para ayudar a eliminar y prevenir los problemas de la piel, revelar una piel suave, impecable, radiante y totalmente hidratada. Clear Wellness Balancing Liquid, de Sekkisei. $34. sekkisei-usa.com 1 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Agua para tu cara Star Productos otoño 2022 productos estrella cara Credit: Cortesía "En los días más fríos mi rostro se deshidrata con facilidad y lo noto seco y tirante. Esta mascarilla en gel con extracto de nenufar y agua de mar se siente fresca y al instante alivia mi piel dejándola suave y luminosa". Pilar Sopeséns, editora de moda y belleza, sobre la Instense Moisturizing Mask, de Embryolisse, $25. embryolisse.com 2 de 15 Ver Todo Luminosidad reparada Star Productos otoño 2022 productos estrella cara Credit: Cortesía Un poderoso cóctel de retinol, fermento de avena y alfa hidróxidos que exfolia con suavidad, combate las líneas del envejecimiento y previene futuros daños devolviéndole la vitalidad al rostro. Radiance Repair Retinol Serum, de Eve Lom. $185. evelom.com 3 de 15 Ver Todo Anuncio Adiós rojeces Star Productos otoño 2022 productos estrella cara Credit: Cortesía Esta hidratante es ideal para pieles con problemas como la rosácea, pues su fórmula vegana contiene escualano y probióticos, que calman y equilibran la barrera de protección natural de la piel a la vez que la fortalecen. ¡También reduce las rojeces! Biossance Squalane + Probiotic Gel Moisturizer, de Biossance. $54. amazon.com 4 de 15 Ver Todo Dúo dinámico Star Productos otoño 2022 productos estrella cara Credit: Cortesía Este sistema de dos pasos incluye una leche limpiadora con aceites vegetales que aportan ácidos grasos para nutrir y calmar la piel, y un gel con una alta concentración de retinol que combate los signos del envejecimiento Clinical Solutions Sistema Retinol 0,5, de Mary Kay. $120. marykay.com 5 de 15 Ver Todo Protección invisible Star Productos otoño 2022 productos estrella cara Credit: Cortesía Este aceite con factor de protección 30 sirve hasta para las pieles más oscuras, se absorbe con rapidez sin dejar rastro y se siente ligero en el rostro. No Shade Sunscreen, de Melé. $18.79. amazon.com 6 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Efectivo pero cuidadoso Star Productos otoño 2022 productos estrella cara Credit: Cortesía Este suero ligero limpia los brotes de acné y previene la aparición de nuevos granitos además de reducir los poros y las marcas gracias al ácido salicílico y otros ingredientes de probada eficacia. También calma la irritación con su agua termal y niacinamida. Effaclar Salicylic Acid Acne Treatment, de La Roche-Posay. $39.99. laroche-posay.us 7 de 15 Ver Todo Triple dosis Star Productos otoño 2022 productos estrella cara Credit: Cortesía Un poderoso cóctel con ácido hialurónico, vitamina C y ácido ferúlico que combate los signos de envejecimiento en diferentes capas de la piel como la pérdida de volumen, las arrugas y las manchas. Rénergie H.C.F. Triple Serum, de Lancôme. $135. lancome-usa.com 8 de 15 Ver Todo Presume de escote Star Productos otoño 2022 productos estrella cara Credit: Cortesía Este suero tensa y eleva la piel con un complejo propio elaborado con plantas y hongo de nieve. "No falta en mi rutina de cuidado para atender la delicada zona del cuello y el escote". Kika Rocha, directora de moda y belleza sobre Resculpting Body Serum, de Tracie Martyn. $108. traciemartyn.com 9 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Preparación clave Star Productos otoño 2022 productos estrella cara Credit: Cortesía Este es el primer paso de tu rutina tras limpiar la piel para conseguir una dermis rejuvenecida, humectada y rellena. Su textura líquida penetra con rapidez hidratando y preparando tu rostro para que los siguientes productos que apliques sean más eficaces. The Treatment Lotion, de La Mer. $180. sephora.com 10 de 15 Ver Todo Mirada luminosa Star Productos otoño 2022 productos estrella cara Credit: Cortesía Además de su poderosa vitamina C esta crema para el contorno del ojo contiene oro. Juntos reducen las bolsas, ojeras y patas de gallo, hidratan evitando que el maquillaje se agriete y reflejan la luz, dándole a la zona mucha luminosidad. Banana Bright+ Eye Crème, de Ole Henriksen. $42. olehenriksen.com 11 de 15 Ver Todo Tez de terciopelo Star Productos otoño 2022 productos estrella cara Credit: Cortesía "Este suero con resveratrol es como una inyección de hidratación para tu piel y lo sientes desde el primer momento que lo aplicas. La deja supersuave y luciendo radiante".



Yolaine Díaz, editora de moda y belleza, sobre el Santorini Grape Velvet Skin Drink, de Korres. $50. amazon.com 12 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Aliado nocturno Star Productos otoño 2022 productos estrella cara Esta crema con retinol trabaja mientras duermes para reparar el daño pasado como manchas, tono desparejo o finas líneas de expresión, y revela tu rostro renovado y mejorado. Perfectif Night Even Skin Tone Cream, de RéVive. $275. reviveskincare.com 13 de 15 Ver Todo Solución extrema Star Productos otoño 2022 productos estrella cara Credit: Cortesía La solución para piel extremadamente seca, rugosa, con picores o escamosa, que se absorbe con rapidez e hidrata al instante. SuperSolutions 10% Urea Moisturizer Textured Skin Solution, de The INKEY list. $19.99. sephora.com 14 de 15 Ver Todo Aire libre Star Productos otoño 2022 productos estrella cara Credit: Cortesía Este bloqueador solar SPF 50 es perfecto para los aficionado al deporte al aire libre como nadadores, esquiadores, golfistas, runners... o simplemente para los amantes de estar en la calle. Es resistente al gua y al sudor. UV Sport Broad-Spectrum SPF 50, de eltaMD. $28. eltamd.com

