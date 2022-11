Plántale cara al envejecimiento con estos eficaces Productos Estrella para el rostro Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Productos estrella belleza piel rostro otoño 2022 Credit: Cortesía Las editoras de belleza de People en Español comparten sus productos favoritos del otoño. Nuevos lanzamientos, fórmulas revolucionarias y aliados del día a día para lograr un rostro saludable y bonito en los meses más fríos. Empezar galería Fórmula inteligente Productos estrella belleza piel rostro otoño 2022 Credit: Cortesía Un suero súper concentrado que repara con colágeno, suaviza con retinol, rellena con ácido hialurónico y revela una piel rejuvenecida y radiante. Smart Clinical Repair, de Clinique. $71. clinique.com 1 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Herencia africana Productos estrella belleza piel rostro otoño 2022 Credit: Cortesía El secreto mejor guardado de los rituales de belleza de las mujeres de Chad llega a tu piel con este aceite formulado para suavizar y nutrir tu rostro, sea cual sea tu tipo de piel. Con semillas de chébé, rico en antioxidantes, aceite de dátil o sándalo entre otros ingredientes naturales. Face Oil, de Salwa Petersen. $59. salwapetersen.com 2 de 13 Ver Todo Concentrado antiedad Productos estrella belleza piel rostro otoño 2022 Credit: Cortesía "Con toda la sabiduría y sencillez de la cultura japonesa, este lujoso suero hidratante es mi aliado para la temporada invernal. Mejora la firmeza, la elasticidad y siento una hidratación profunda". Kika Rocha. directora de moda y belleza sobre Liposome Advanced Repair Serum, de Decorté. $75 por 1oz. decortecosmetics.com 3 de 13 Ver Todo Anuncio Remedio inmediato Productos estrella belleza piel rostro otoño 2022 Elimina las bolsas y la inflamación de la zona de tus ojos con esta probada solución que combate los diferentes factores que causan esta hinchazón como el impacto del estrés, la contaminación, el exceso de líquido, la flacidez o las alergias en minutos. Instant Puffiness Reducer, de Mary Kay. $35. marykay.com 4 de 13 Ver Todo Tecnología futurista Productos estrella belleza piel rostro otoño 2022 Credit: Cortesía Este suero combina factores de crecimiento de última generación con una mezcla de péptidos, extractos botánicos y elementos marinos para mejorar y rejuvenecer el rostro a varios niveles como las arrugas o la textura flácida. TNS Advanced+ Serum, de SkinMedica. $295. dermstore.com 5 de 13 Ver Todo Iluminación natural Productos estrella belleza piel rostro otoño 2022 Credit: Cortesía "Mi piel es bien sensible, pero este exfoliante poderoso nunca me irrita la tez porque está hecho con enzimas de calabaza completamente naturales ¡y actúa en 1 minuto!". Laura Acosta, escritora de People en Español y People Chica, sobre la mascarilla Exfoliating Enzyme Mask, de Sisley Paris. $135. sisley-paris.com 6 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Acción rápida Productos estrella belleza piel rostro otoño 2022 Credit: Cortesía El innovador envase de este suero permite aislar y mantener en perfecto estado su alta concentración de retinol puro, por lo que es muy eficaz. Su fórmula acelera la renovación celular y la desaparición de las líneas de expresión en solo 5 días. Retinol Fast Release Wrinkle-Reducing Night Serum, de Kiehl's. $80. kiehls.com 7 de 13 Ver Todo Protección invisible Star Productos otoño 2022 productos estrella cara Credit: Cortesía Este aceite con factor de protección 30 sirve hasta para las pieles más oscuras, se absorbe con rapidez sin dejar rastro y se siente ligero en el rostro. No Shade Sunscreen, de Melé. $18.79. amazon.com 8 de 13 Ver Todo Pieles secas Productos estrella belleza piel rostro otoño 2022 Credit: Cortesía "Siempre ando buscando hidratantes intensas pues tengo la piel muy seca. Esta con ácido hialurónico y rosa de Damasco, deja mi rostro suave, nutrido y jugoso durante horas". Pilar Sopeséns, editora de moda y belleza, sobre Rose & Hyaluronic Acid Deep Hydration Moisturizer, de Fresh. $45. fresh.com 9 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio El infaltable Productos estrella belleza piel rostro otoño 2022 La doctora Maribel Pedrozo siempre aconseja "Haz del protector solar tu mejor aliado", pues el sol es lo que más envejece, además de causar otras enfermedades. La fórmula de este bloqueador protege contra la severa influencia de sus rayos y prolonga la juventud de la piel. SuaveSun Broad Spectrum Sunscreen SPF 30, de Dr. Maribel Pedrozo. $32. drmaribelpedrozo.com 10 de 13 Ver Todo Sin excusas Productos estrella belleza piel rostro otoño 2022 Credit: Cortesía Si quieres librarte de suciedad e impurezas en un solo paso, a la vez que cuidas tu tez, prueba este agua micelar que gracias a su contenido en aloe vera y ácido hialurónico humecta la piel. Micellar Hyaluronic Aloe Water, de Garnier. $7.99. target.com 11 de 13 Ver Todo Poderoso antimanchas Productos estrella belleza piel rostro otoño 2022 Credit: Cortesía Gracias a su complejo cóctel de ingredientes, este suero perfecciona el tono de la piel y ayuda a eliminar las manchas y zonas oscuras, unificando e iluminando su apariencia. Perfectif Even Skin Tone Serum, de RéVive. $325. reviveskincare.com 12 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Textura lujosa Productos estrella belleza piel rostro otoño 2022 Credit: Cortesía Esta rica crema facial proporciona humectación al instante. Enriquecida con hoja de té verde, aloe vera, escualano y ácido hialurónico, su fórmula emoliente calma, reafirma e hidrata en profundidad hasta las pieles más secas. Moisture Complete, de Aforé. $95. aforebeauty.com

