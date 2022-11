Déjate seducir por estas fragancias Estrella que han conquistado a nuestras editoras Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Productos estrella belleza perfumes otoño 2022 Credit: Cortesía Las editoras de belleza de People en Español comparten sus perfumes favoritos del otoño. Notas intensas, ingredientes exóticos y botellas de lujo que se convierten en una experiencia para todos los sentidos. Empezar galería Esencia italiana Productos estrella belleza perfumes otoño 2022 Credit: Cortesía Evocando la sensualidad de la costa amalfitana, esta perfume mezcla diferentes tipos de rosas con heliotropo y bergamota italiana. Rose D'Amalfi, de Tom Ford. $285. macys.com 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Cóctel divertido Productos estrella belleza perfumes otoño 2022 Este perfume es una interpretación moderna de los perfumes florales y dulces, con notas de palomitas de maíz, rosa espartana y vainilla Bourbon. Una mezcla innovadora y divertida que no pasa desapercibida. Idôle L'Eau de Parfum Nectar, de Lancôme. $71.40 por 100ml. lancome-usa.com 2 de 7 Ver Todo Exquisitez francesa Productos estrella belleza perfumes otoño 2022 "Este es uno de esos perfumes que se impregnan en tu piel y te transportan. Cuando lo uso siempre me preguntan qué llevo puesto. Notas de pera, vainilla, incienso, almizcle y rosa damascena, convierten a esta fragancia en un derroche de exquisitez". Yolaine Díaz, editora de moda y belleza, sobre Delina Exclusif, de Parfums de Marly. $357. nordstrom.com 3 de 7 Ver Todo Anuncio Experiencia íntima Productos estrella belleza perfumes otoño 2022 Credit: Cortesía Un formato en aceite que se aplica con roll-on e inunda tu piel de un intenso aroma a jazmín, nardo, brotes de naranja y magnolia. Gracias a su presentación oleosa se transforma en la piel de cada mujer, convirtiéndose en una esencia única, seductora e icónica. Child Perfume. $98 por 1oz. childperfume.com 4 de 7 Ver Todo Aroma personal Productos estrella belleza perfumes otoño 2022 Las notas de esta fragancia -almizcle, mandarina, violeta y sándalo- se mezcla con la química de tu cuerpo para revelar una esencia única. "La fragancia perfecta para las que aman un perfume suave y acogedor. Llevarlo es como llevar un suéter de cachemira". Laura Acosta, escritora de People en Español y People Chica, sobre Bare, de Victoria's Secret. $79.95 por 100ml. victoriassecret.com 5 de 7 Ver Todo Viaje al paraíso Productos estrella belleza perfumes otoño 2022 Credit: Cortesía Creada originalmente en 1956, este perfume te transportará a una playa en el Mediterráneos, con el sol en lo alto y el sonido de las olas rompiendo como banda sonora. Una esencia alegre y relajada. Voyage au Paradis 56, de Krigler. $725 por 100ml. krigler.com 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Perfume urbanita Productos estrella belleza perfumes otoño 2022 Credit: Cortesía Inspirado por la energía que emana de las grandes ciudades llega este perfume -bautizado 724 por el uso de la expresión 24/7 en las urbes- con notas de bergamota, sándalo y jazmín. 724, de Maison Francis Kurkdjian. $275 por 2.4oz. franciskurkdjian.com 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

