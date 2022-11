Mima tu piel como una editora de belleza con los Productos Estrella del otoño Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Beauty Star Productos otoño 2022 productos estrella cara Credit: Cortesía Las editoras de belleza de People en Español comparten sus productos favoritos del otoño. Nuevos lanzamientos, fórmulas revolucionarias y aliados del día a día para lograr una piel sana y bonita en los meses más fríos. Empezar galería Humecta y unifica Star Productos otoño 2022 productos estrella cuerpo Credit: Cortesía Perfecta para pieles oscuras, esta hidratante reduce las manchas y la hiperpigmentación en solo 4 semanas, unificando el tono. Contiene manteca de karité y cacao, vitamina E y B3 que además de humectar en profundidad le dan un aspecto saludable a tu cuerpo. Deep Conditioning Shea+Cocoa Butter blend, de Jergens. $6.47. walmart.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Siempre protegida Star Productos otoño 2022 productos estrella cuerpo Cuida tus axilas con este desodorante sin aluminio ni bicarbonato que se desliza con suavidad sobre la piel y crea una barrera para eliminar el olor a la vez que acondiciona e hidrata. Sin residuos. ni sensación pegajosa. Charcoal + Tea Tree Magnesium Enriched Deodorant, de Crystal. $12.99. iherb.com 2 de 8 Ver Todo Limpia y pareja Star Productos otoño 2022 productos estrella cuerpo Credit: Cortesía "No solo el bote, decorado en vivos colores por una artista afroamericana, queda fabuloso en el cuarto de baño. Su fórmula, desarrollada también por mujeres, crea una rica espuma que deja la piel suave y luminosa además de limpia. Cuenta con diferentes vitaminas que unifican el tono de la piel". Pilar Sopeséns, editora de moda y belleza, sobre el Fearless Artist Series Skin Balancing Body Wash with Vitamin C & Notes of Apple Cider Vinegar, de Olay. $8.39. target.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Sol líquido Star Productos otoño 2022 productos estrella cuerpo Credit: Cortesía Obtén el tono deseado con este bronceador líquido formulado con camu camu y guaraná, dos frutas ricas en antioxidantes, que puedes usar en el rostro y en el cuerpo "para dar un toque divino de sol e hidratación en cualquier momento del año". Kika Rocha, directora de moda y belleza sobre el Liquid bronzer with camu camu, de Elaluz. $32. elaluz.com 4 de 8 Ver Todo Nube de hidratación Star Productos otoño 2022 productos estrella cuerpo Credit: Cortesía Hasta 72 horas de hidratación promete esta rica crema para el cuerpo con ácido hialurónico, manteca de karité y un cóctel propio de vitaminas. Water Drench Hyaluronic Cloud, de Peter Thomas Roth. $40. ulta.com 5 de 8 Ver Todo Diosa de bronce Star Productos otoño 2022 productos estrella cuerpo Credit: Cortesía Presume de piel bronceada como si fuera verano en cualquier época con esta bruma fácil de aplicar que se seca rápido y da un acabado natural. Además contiene aloe orgánico y regaliz, para humectar y suavizar. Tanning Mist, de Vita Liberata. $26.asos.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Caricia de seda Star Productos otoño 2022 productos estrella cuerpo Credit: Cortesía Igual que usas un suero para el rostro, ¿por qué no para el cuerpo? Consiéntete con esta mezcla sedosa de vitaminas, y botánicos ricos en ácidos omega que puedes usar como loción hidratante, aceite para el baño, tratar los músuclos doloridos o como un tratamiento para los parches resecos de la piel. Luxury Body Serum, de Saint Jane. $58. saintjanebeauty.com 7 de 8 Ver Todo Cuerpo tonificado Star Productos otoño 2022 productos estrella cuerpo Credit: Cortesía Un tratamiento con péptidos y botánicos activos que promueve la producción de colágeno y elastina combatiendo la flacidez y consigue una piel más tensa, tonificada y suave. Firm & Tone Lotion, de SkinMedica. $165. dermstore.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

