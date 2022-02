Mira cómo nuestro equipo de moda y belleza selecciona los productos estrella de la última edición Durante todo el año, el equipo de Ponte Bella prueba cientos de productos para elegir lo mejor de lo mejor. Encuentra la selección en el número de marzo y en nuestra web. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Llega uno de los momentos del año más intensos pero esperados por el equipo de moda y belleza de People en Español, que es el de compartir con todos ustedes ¡los productos estrella! Presentes en nuestro número de marzo -ya en kioskos- y también en nuestra web, hemos reunido hasta 99 productos de belleza divididos en diferentes categorías para poner en común nuestros favoritos de todo lo que probamos a lo largo del año. Presentamos lo último en cosméticos para el cuidado de la piel, no faltan nuestros aliados para consentir nuestro cabello, los preferidos para disfrutar con el maquillaje y también las herramientas que deben estar en tu rutina de belleza, así como los predilectos para mantener tus manos y uñas hermosas o los perfumes más deliciosos. En esta edición hemos incluido también los productos que se han vuelto virales en las redes sociales gracias a su efectividad y por primera vez, en la páginas de Chica, dirigido a nuestras lectoras bilingües más jóvenes, hemos contado con una selección enfocada en la Generación Z. En este video hemos querido mostrar también cómo esta labor de probar, seleccionar y elegir, es una tarea que se alarga durante meses, pues para juzgar muchos productos debemos utilizarlos un tiempo y juzgar así si son realmente efectivos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También queremos comentar que hay miles de productos maravillosos que por nuestra profesión tenemos la fortuna de probar y que nos es muy difícil elegir solo unos cuantos. Pero nos tomamos muy en serio la misión de optar por lo mejor de lo mejor teniendo siempre en mente a nuestros lectores. Esperamos que disfruten y se animen a probar algunos de nuestros productos estrella que seguro se les enamorarán como nos han conquistado a nosotras.

