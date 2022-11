Perfecciona tu rostro y resalta tus virtudes con estos Productos Estrella del maquillaje Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Productos estrella belleza maquillaje otoño 2022 Credit: Cortesía Las editoras de belleza de People en Español comparten su maquillaje favorito del otoño. Colores intensos, fórmulas innovadoras e ingredientes cuidadosos para lograr un resultado impecable y duradero. Empezar galería Polvera funcional Productos estrella belleza maquillaje otoño 2022 Credit: Cortesía Esta base en polvo incluye vetas de distintos tonos correctores e iluminadores que hacen que se ajuste a tu color de piel como un guante. Con la técnica del "horneado", contiene menos ingredientes de relleno que otros polvos, y con una cobertura cremosa, dan un acabado radiante. Baked Balance-n-Brighten Color Correcting Foundation, de Laura Geller. $26.55.walmart.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Efecto wow Productos estrella belleza maquillaje otoño 2022 Credit: Cortesía "Es uno de los mejores rímeles que he usado en mucho tiempo. Con dos o tres capas tus pestañas lucen como si fueran postizas. Es realmente una maravilla". Yolaine Díaz, editora de moda y belleza, sobre Lash Clash Extreme Volume Mascara, de YSL. $29. sephora.com 2 de 10 Ver Todo Besos de pasión Productos estrella belleza maquillaje otoño 2022 Credit: Cortesía Este pintalabios hidratante con un lujoso acabado mate ofrece un intenso y favorecedor color durante 16 horas, con una sensación ligera y humectante. Rouge Dior Forever Transfer-Proof Lipstick, de Dior. $42. sephora.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Corrector y tratamiento Productos estrella belleza maquillaje otoño 2022 Credit: Cortesía Camufla las imperfecciones con su textura cremosa estilo suero, a la vez que mejora el aspecto de tu piel con ácido hialurónico, aloe vera, escualano y agua de coco. Born This Way Ethereal Light Illuminating Smoothing Concealer, de Too Faced. $26. toofaced.com 4 de 10 Ver Todo Mirada expresiva Productos estrella belleza maquillaje otoño 2022 Lucir cejas naturales y abundantes es muy fácil con este lápiz que tiene en un extremo una cera para definir y en el otro un polvo que se aplica con esponja, para rellenar. Express Brow 2-In-1 Pencil and Powder, de Maybelline. $7.99. target.com 5 de 10 Ver Todo Pionero de belleza Productos estrella belleza maquillaje otoño 2022 Credit: Cortesía "La alternativa coreana que marca tendencia pues ofrece un cubrimiento fabuloso, buena hidratación y protección solar". Kika Rocha, directora de moda y belleza, sobre BB Premium Beauty Balm, de Dr. Jart+. $44. drjart.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Definición y cuidado Productos estrella belleza maquillaje otoño 2022 Este rímel tiene un intenso pigmento negro infusionado con escualano, que hidrata, péptidos, que fortalecen y alargan, y extractos de aceite de argán y baya goji que protegen las pestañas. Ultra-Black Lash Lift Serum Mascara, de Rose Inc. $28. roseinc.com 7 de 10 Ver Todo Color duradero Productos estrella belleza maquillaje otoño 2022 La mítica fórmula de estos labiales líquidos, duraderos y a prueba de roces, ha mejorada más todavía para convertirse en un pintalabios tan ligero que tus labios apenas lo notan a la vez que presumen colores muy intensos, muy pigmentados. Everlasting Hyperlight Transfer-Proof Liquid Lipstick, de KVD. $22. kvdveganbeauty.com 8 de 10 Ver Todo Total glam Productos estrella belleza maquillaje otoño 2022 Credit: Cortesía "Con ocho tonos neutros, 4 de acabado brillante y 4 mate, tienes todo lo que necesitas para crear looks luminosos para el día e intensos para la noche. Sus colores son favorecedores en cualquier color de piel y en cualquier ocasión". Pilar Sopeséns, editora de moda y belleza, sobre la paleta Shayla Wifey, de Dose of colors. $38. doseofcolors.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ojos de gacela Productos estrella belleza maquillaje otoño 2022 Credit: Cortesía Tiñe, alarga y eleva con esta máscara de pestañas que cuenta con un tubo único que impide la formación de grumos. Su cepillo separa cada vello abriendo la mirada e incluso cuida tus pestañas con aceite de oliva y vitamina B5, ingredientes que acondicionan y aportan brillo. Clean Lash, de Merit. $26. meritbeauty.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

