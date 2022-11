Nuestros Productos Estrella de maquillaje para lograr los looks más seductores este otoño Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Productos estrella belleza maquillaje otoño 2022 Credit: Cortesía Las editoras de belleza de People en Español comparten su maquillaje favorito del otoño. Colores intensos, fórmulas innovadoras e ingredientes cuidadosos para lograr un resultado impecable y duradero. Empezar galería Rostro radiante Productos estrella belleza maquillaje otoño 2022 Credit: Cortesía "Esta base tiene cobertura media y deja la piel luciendo radiante. Lo mejor es que permanece intacta hasta por 24 horas y está formulada con ácido hialurónico y ácido medálico, que hidratan la piel y la deja supersuave. Además tiene protector solar. Es mi favorita". Yolaine Dïaz, editora de moda y belleza, sobre Teint Idôle Ultra Wear Care & Glow Serum Foundation, de Lancôme. $32.90. lancome-usa.com 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Brillo multiusos Productos estrella belleza maquillaje otoño 2022 Credit: Cortesía Usa este bálsamo brillante en ojos, pómulos y labios para obtener un efecto de cristal brillante. Puedes aplicarlo directamente o al final del maquillaje pues su fórmula se funde en la piel y resiste horas. Master Secret Glow Highlighter, de Makeup by Mario. $24. sephora.com 2 de 9 Ver Todo Truco Superstar Productos estrella belleza maquillaje otoño 2022 Credit: Cortesía "Es mi bruma favorita para para fijar mi maquillaje con un toque radiante y sentirme como toda una estrella". Kika Rocha sobreStarlight Mist, de MBeauty. $28.90. marielabagnato.com 3 de 9 Ver Todo Anuncio Fuera brillos Productos estrella belleza maquillaje otoño 2022 Credit: Cortesía Una innovadora fórmula que se transforma de bálsamo a polvo y reduce los brillos producidos por el sebo cutáneo dándote una luminosidad natural y equilibrada. Yummy Skin Blurring Balm Powder. de Danessa Myricks. $36. sephora.com 4 de 9 Ver Todo Aliado infalible Productos estrella belleza maquillaje otoño 2022 Credit: Cortesía Aunque parezca increíble, este pintalabios aumenta los niveles de hidratación mientras rejuvenece tus labios, manteniéndolos cómodos durante todo el día. Además, los tonos disponibles favorecen a todos los tonos de piel. Luxe Lipstick, de Bobbi Brown. $40. sephora.com 5 de 9 Ver Todo Apuesta eco Productos estrella belleza maquillaje otoño 2022 "Un lanzamiento fabuloso este 2022 que no solo alarga tus pestañas con su fórmula vegana y limpia, sino que contribuye a un planeta más bello". Kika Rocha, directora de moda y belleza, sobre Green Edition Mega Mousse, de Maybelline New York. $8.98. amazon.com 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Perfeccionador saludable Productos estrella belleza maquillaje otoño 2022 Credit: Cortesía Esta base de cobertura media con ácido hialurónico, embellece tu rostro y lo vuelve más uniforme, suave y luminoso a la vez que lo cuida, humecta y rellena. Beautiful Skin Foundation, de Charlotte Tilbury. $46. charlottetilbury.com 7 de 9 Ver Todo Varita mágica Productos estrella belleza maquillaje otoño 2022 Con este corrector en crema no necesitarás más para lucir una piel envidiable. Puedes usarlo para cubrir imperfecciones o a modo de contorno para resaltar tus rasgos y con sus ingredientes hidratantes da un acabado natural y ligero. Future Fluid All Over Cream Concealer, de Milk Makeup. $29. milkmakeup.com 8 de 9 Ver Todo Labios y mejillas Productos estrella belleza maquillaje otoño 2022 Credit: Cortesía "Me fascinan los rubores en crema. Esta opción multiuso es una de las mejores que he probado y se ve muy natural". Laura Acosta, escritora de People en Español y People Chica, sobre el Cream Blush Refillable Cheek and Lip Color, de Rose Inc. $30. roseinc.com 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

