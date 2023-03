Productos Estrella 2023: maquíllate como una experta con estas eficaces opciones para destacar tu belleza Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Productos estrella maquillaje Credit: Cortesía de las marcas Las editoras de belleza de People en Español comparten sus productos de maquillaje predilectos de la primavera 2023. Aquí la primera parte de esta selección que incluye nuevos lanzamientos, fórmulas revolucionarias y aliados de lujo para lucir nuestra mejor cara en la temporada del sol y las flores. Empezar galería Control absoluto Essence Cover Foundation - Star products spring 2023 Credit: cortesía "Una opción de base en polvo con impecable acabado mate ¡que no se cuartea!", opina Yolaine Díaz, experta de belleza, sobre la base 16h Cover & Last Powder Foundation, de Essence. $5.99. ultabeauty.com 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Brillo del otro mundo productos estrella, labial, maquillaje Credit: Cortesía Gracias al complejo Hydrobooster, compuesto por microesferas de ácido hialurónico y glucomanano de Konjac, los labios lucen tersos y suaves de ​​inmediato con este labial en un tono único. Sisley-Paris x Patrick Foley Phyto-Rouge Shine Lipstick, de Sisley-Paris. $63. neimanmarcus.com 2 de 9 Ver Todo Larga duración SurrealSkin™ Liquid Foundation, de Makeup by Mario Credit: Cortesia Esta hidratante fórmula líquida de larguísima duración tiene un acabado muy natural y una excelente cobertura media. SurrealSkin™ Liquid Foundation, de Makeup by Mario. $42. sephora.com 3 de 9 Ver Todo Anuncio Fórmula ganadora Yummy Skin Blurring Balm Powder Flushed, de Danessa Myricks Credit: Cortesia Inspirada en el galardonado Blurring Balm Powder de la misma marca, esta suave fórmula mate difumina y suaviza las mejillas y los labios para durar todo el día. Yummy Skin Blurring Balm Powder Flushed, de Danessa Myricks. $25. sephora.com 4 de 9 Ver Todo Vinilo encantador SuperStay Vinyl Ink Lipcolor en Captivated, de Maybelline New York Credit: Cortesia Dale un toque diferente de brillo a tus labios con esta opción que dura más de 16 horas y trae una fórmula que no se corre. SuperStay Vinyl Ink Lipcolor en Captivated, de Maybelline New York. $9.99. target.com 5 de 9 Ver Todo Textura vibrante Matte Velour Lipstick Collection in Soho Detour, de CODE8 Beauty Credit: cortesia "De acabado mate mas no plano este labial trae colores vibrantes con un moderno acabado aterciopelado". Laura Acosta, escritora de moda y belleza sobre Matte Velour Lipstick Collection in Soho Detour, de CODE8 Beauty. $38. us.codeeight.com 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Curvas de bailarina Les Yeux Noirs Lift Ultima Mascara, de Christian Louboutin Credit: Cortesia Esta nueva mascara rizadora de pestañas inspirada en la exitosa fórmula Ballerina Ultima, "ofrece una definición meticulosa y duradera ideal para ambientes húmedos", dice Leonela Taveras, escritora de moda y belleza, sobre Les Yeux Noirs Lift Ultima Mascara, de Christian Louboutin. $55. Saksfifthavenue.com 7 de 9 Ver Todo Lujo líquido Rouge Decorté Liquid in Cassis Dolce, de Decorte Credit: Cortesia Una opción líquida de labial de esta marca líder en Japón que se derrite en tus labios para brindar un color ligero y duradero además de un hermoso acabado mate. "No falta nunca en mi bolsita de makeup", dice Kika Rocha, directora de moda y belleza, sobre Rouge Decorté Liquid in Cassis Dolce, de Decorté. $35. decortecosmetics.com 8 de 9 Ver Todo Sombras de ensueño Les 4 Rouges Yeux et Joues Palette, de Chanel Credit: Cortesia "Una paleta lujosa con acabado mate o satinado que se puede aplicar en los ojos y las mejillas para esculpir, agregar calidez e iluminar el rostro y la mirada". Pilar Sopesens, editora de moda y belleza sobre Les 4 Rouges Yeux et Joues Palette, de Chanel. $90. chanel.com 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Productos Estrella 2023: maquíllate como una experta con estas eficaces opciones para destacar tu belleza

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.