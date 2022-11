Haz más fácil tu rutina de belleza con estas herramientas Estrella Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Productos estrella belleza herramientas otoño 2022 Credit: Cortesía Las editoras de People en Español comparten las herramientas de belleza que facilitan su rutina diaria. Secadoras, cepillos, brochas y accesorios que nos ayudan a alistarnos y lucir más bellas con menos esfuerzo. Empezar galería Brillo sin par Productos estrella belleza herramientas otoño 2022 Credit: Cortesía Dale a tu cabello los mimos que necesita con este cepillo para usar en seco que con sus púas suaves le da brillo y volumen a cualquier melena. Su mango fino te da todo el control que necesitas para crear los peinados más fabulosos ya tengas el pelo lacio, rizado o extensiones. The Ultimate Styler, de Tangle Teezer. $15.99. tangleteezer.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Facial en casa Productos estrella belleza herramientas otoño 2022 Con este dispositivo puedes limpiar tus poros en profundidad a la vez que exfolias las células muertas, eliminas suciedad, grasa y restos de maquillaje. Además, trata la piel con ácido salicílico y ácido hialurónico. Herramienta limpiadora con LED azul Glofacial, de Beautybio. $199. beautybio.com 2 de 10 Ver Todo Adiós vello Productos estrella belleza herramientas otoño 2022 Credit: Cortesía "Invierte en este producto y nunca necesitarás ir a sesiones costosas de láser en un spa para depilarte. Hacerlo en casa es fácil y el dolor es mínimo". Laura Acosta, escritora de People en Español y People Chica, sobre Pure Fit IPL Hair Removal System, de SmoothSkin. $379.99.target.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Todo en uno Productos estrella belleza herramientas otoño 2022 Credit: Cortesía Alisa, desenreda, seca y peina en un solo paso con este cepillo-secador que proporciona resultados de peluquería. Fácil de manejar aporta brillo y volumen a la vez que reduce el tiempo de secado y protege tus fibras capilares con sus materiales innovadores. Oval One-Step Volumizer PLUS, de Revlon. $48.49. target.com 4 de 10 Ver Todo Secreto oriental Productos estrella belleza herramientas otoño 2022 Credit: Cortesía "Nada como el poder del jade en esta herramienta rejuvenecedora e imprescindible para tonificar, drenar y reactivar tu rostro diariamente". Kika Rocha, directora de moda y belleza, sobre Island Jade Gemstone Gua Sha + Massaging Comb, de Earth Harbor. $29. earthharbor.com 5 de 10 Ver Todo Bucles de película Productos estrella belleza herramientas otoño 2022 Credit: Cortesía Esta rizadora se calienta rápidamente y sus placas están recubiertas con cerámica y cuarzo, materiales que se deslizan con suavidad, mantienen el calor y protegen el cabello, y cuenta con un sistema único de enfriamiento. Crea ondas y bucles de peluquería desde la comodidad de tu baño. InfinitiPRO Cool Air Styler, de Conair. $59.99. conair.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Acabado impecable Productos estrella belleza herramientas otoño 2022 Credit: Cortesía Si amas el maquillaje esta brocha para base es fundamental. Su forma triangular llega a todos los rincones del rostro y reparte el producto de manera uniforme, mientras que sus cerdas suaves y densas lo fijan a la piel dando un acabado perfecto. Pinnacle Foundation Brush, de Anisa Beauty. $38. anisabeauty.com 7 de 10 Ver Todo Secado inteligente Productos estrella belleza herramientas otoño 2022 Credit: Cortesía "Me encanta su diseño inteligente y ecológico que permite minimizar el consumo de energía. Halo seca mi cabello rápidamente y sin arruinar la hebra, haciendo mi vida mucho más fácil". Leonela Leonela Taveras, productora digital y escritora, sobre Halo, de Zuvi. $399. zuvilife.com 8 de 10 Ver Todo Bikini sexy Productos estrella belleza herramientas otoño 2022 Un diseño pequeño y cómodo que protege la piel de tu zona íntima mientras recortas el vello de las áreas más delicadas. Pensada para vello grueso, es fácil de limpiar y puedes usarla dentro y fuera de la ducha. Gentle Trimmer, de Gillette Venus. $24.95. amazon.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Aliado de los rizos Productos estrella belleza herramientas otoño 2022 Credit: Cortesía Si quieres lucir tus rizos definidos y con volumen, este difusor es la herramienta que necesitas. Se adapta a casi todos los secadores, reparte el calor de manera uniforme, reduce el frizz y se puede plegar para llevarlo donde necesites. Diffuser de Rizos, de Ceremonia. $20. ceremonia.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

