Rizada o lacia, presume una cabellera de impacto con nuestros Productos Estrella

Las editoras de belleza de People en Español comparten sus productos favoritos para cuidar su cabello. Fórmulas eficientes, fáciles de usar y con ingredientes nutritivos para lucir un pelo sano, fuerte y brillante.

Color a salvo

Presume de un color de pelo intenso y brillante con este champú nutriente formulado para cabello tratado. Contiene un complejo protector que alarga la vida del tinte y mantiene su luminosidad. Gemstone Color Shampoo, de R & Co. $34. randco.com

Melena rejuvenecida

Rejuvenece tu cabello con este acondicionador que hidrata, protege y restaura el cabello dañado y seco sin restarle volumen. Gold Lust Repair & Restore Conditioner, de Oribe. $52. sephora.com

Nutrición intensa

"Esta línea completa definitivamente es una de mis grandes favoritas. Mi cabello ama cada vez que lo uso, gracias al nivel de humectación y suavidad que le proporciona". Leonela Taveras, productora digital y escritora, sobre el acondicionador sin enjuague h2Oh! Hydration Therapy, de The Mane Choice. $11. amazon.com

Cóctel reparador

Ideal para cabellos muy dañados, tratados con químicos o que abusan de las herramientas de calor, esta mascarilla con miel Manuka y aceite de mafura proporciona una hidratación intensa, duradera y llena de nutrientes. Manuka Honey & Mafura Oil Intensive Hydration Hair Masque, de Shea Moisture. $11.24. walmart.com

Efecto salón

"La fórmula original es un clásico, pero esta nueva versión es ideal para las que quieren lograr un blow out perfecto en casa. Deja el cabello manejable y con mucho brillo". Laura Acosta, escritora de People en Español y People Chica, sobre el Blow Dry Miracle Glossing Leave-In, de It's a 10. $26. itsa10haircare.com

Espuma lujosa

Pensada para cabellos más bien gruesos, esta espuma mantiene el peinado a la vez que hidrata, acondiciona, nutre, suaviza y protege térmicamente. Tu melena queda brillante y nutrida sin apelmazar. Nutri Plenish styling treatment foam, de Aveda. $36. aveda.com

Rizos preparados

Crema que controla y define los rizos, acondiciona, controla el frizz y ayuda a reparar el cabello o puntas dañadas gracias a su mezcla de ingredientes naturales como el eucalipto, karité, aloe vera, coco y romero entre otros. Curling Puree Crema de Peinar, de Afro Love. $21.99 el pack de dos. walmart.com

En seco

"Una alternativa efectiva y segura para prolongar el cabello, libre de químicos. ¡Y actúa mientras duermes!". Kika Rocha, directora de moda y belleza, sobre The Takesumi Detox Overnight Dry Shampoo, en brunette, de Kaia Naturals. $33. credobeauty.com

Anti encrespamiento

Su poderosa mezcla de 6 aceites botánicos deja el cabello libre de frizz y preparado para un acabado perfecto ya sea secado al natural o con herramientas de calor. Hairdresser's Invisible Oil Protective Primer, de Bumble & Bumble. $32. bumbleandbumble.com

Doma tus bucles

Pequeños o grandes, gruesos o finos, sueltos o ensortijados, esta crema de peinado es capaz de controlar tus rizos a la vez que respeta su forma natural. Con manteca de karité, aceite de aguacate y vitamina E. Strictly Curls Curl Envy Cream, de Marc Anthony. $6.97. walmart.com

Adiós tirones

La almendra y el aguacate trabajan en conjunto para suavizar hasta los nudos más resistentes. Este suave y ligero acondicionador sin enjuague deja las fibras capilares humectadas y repone los nutrientes que se pierden por el clima, la polución o el uso de productos agresivos. Almond & Avocado Detangling Leave-In Conditioner, de Design Essentials. $13.99.ulta.com

Milagro natural

"En más de un mes que llevo probándolo definitivamente puedo ver el avance en mi pelo. Amo el olor, la textura ligera y sobre todo que es un producto natural". Leonela Taveras, productora digital y escritora, sobre All Grown Out Hair Growth Oil, de Glam Room. $19.99. theglamroom.net

Tratamiento innovador

Fortalece tu cabello con este tratamiento semanal que funge como producto sin enjuague o mascarilla y además de volverlo 8 veces más fuerte lo prepara para el daño futuro a la vez que añade suavidad y brillo. Triple Bond Complex, de Living proof. $45. livingproof.com

Definición y brillo

Diseñado para todos los tipos de rizo, este gel aporta definición, protección frente a la humedad, control del frizz y brillo, además de mantener tu cabello en su sitio durante horas. Shine Gel, de Curlsmith. $27. ulta.com

Aceite multiusos

Con 100% aceite de argán, este tratamiento puede usarse como acondicionador, productos para peinar o darle un toque final a tu cabello. Repleto de antioxidantes le dará brillo a tu melena y la dejará como la seda. Morcoccanoil Treatment Original, de Moroccanoil. $16 el frasco de viaje de 25ml. moroccanoil.com

