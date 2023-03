Productos estrella: Presume el cabello de tus sueños con estas líneas Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Productos estrella, cabello, 2023 Credit: Cortesía de las marcas No importa si tienes el pelo de textura lisa, ondulada o rizada, todas queremos lo mismo ¡una melena sana, sedosa, brillante e hidratada! Estas son las fórmulas más eficientes premiadas por el equipo de editoras de People en Español que harán de tu cabello su mejor versión. Empezar galería Un limpiador gentil Avocado Oil Mango & Vitamin E Sulfate Free Shampoo Credit: Cortesía de la marca Este champú le dará a tus rizos un brillo e hidratación increíble. Está hecho con limpiadores a base de plantas e infundido con aceite de coco, aceite de aguacate, mango, mandarina y vitamina E. Avocado Oil Mango & Vitamin E Sulfate Free Shampoo, de Love Beauty & Planet. $6.94 la botella de 13.5 oz. walmart.com 1 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Para atraer el volumen Instant Volume Mousse, de Aussie Credit: Cortesía de la marca Esta espuma está hecha para todo tipo de textura. Su aroma a coco y melocotón da vibras veraniegas y es de increíble duración. Para mejores resultados, deja secar al aire. Instant Volume Mousse, de Aussie. $4.99. target.com 2 de 15 Ver Todo Recupera la salud de tu hebra HYDR-8 Essentials Kit, de Vegamour. Credit: Cortesía de la marca Si tienes el pelo seco, dañado o quebradizo, este kit de champú hidratante, acondicionador y mascarilla reparadora, transformará tu melena gracias a su potente poder de hidratación. HYDR-8 Essentials Kit, de Vegamour. $115. vegamour.com 3 de 15 Ver Todo Anuncio Máxima definición y volumen Mist of Wonders Leave-In Instant Multi-Benefit Curl Spray de Deva Curl Credit: Cortesía de la marca "Cuando quiero lucir mi cabello ondulado al natural, este spray me ayuda a controlar el frizz, definir mis rizos y lograr un volumen envidiable", dice Laura Acosta, redactora de moda y belleza sobre Mist of Wonders Leave-In Instant Multi-Benefit Curl Spray de Deva Curl. $40 la botella de 10 oz. devacurl.com 4 de 15 Ver Todo Controla el frizz productos estrella, cabello Credit: Cortesía Este champú de aceite de jojoba sin sulfato es fantástico para prevenir el frizz, además tiene un pH equilibrado y es seguro para el color. Jojoba Oil Bio Renew Shampoo de Herbal Essences. $8.99. target.com 5 de 15 Ver Todo Una melena estelar Lift Me Up Hair Thickener, de Better Not Younger Credit: Cortesía de la marca "Si tu problema es la falta de volumen, este spray ligero envuelve y eleva las fibras capilares a la vez que nutre tu cuero cabelludo con ingredientes como niacinamida, aceites botánicos y ceramidas, dando un efecto wow al instante. Yo lo uso cuando quiero conseguir un extra de movimiento y estrellas como Cate Blanchett o Michelle Yeoh lo han empleado en sus últimas apariciones en la alfombra roja", dice Pilar Sopeséns, editora de moda y belleza Lift Me Up Hair Thickener, de Better Not Younger. $37. Ulta.com 6 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Agua tónica suavizante Pro Infusion Fluid Smooth Hair Tonic Water Treatment, de Tresemme Credit: Cortesía de la marca Este innovador tónico en spray hidrata, desenreda y aumenta el brillo del cabello. Está hecho sin silicona o parabenos y a base de coco y niacinamida. Pro Infusion Fluid Smooth Hair Tonic Water Treatment, de TRESemmé. $6.99 el frasco de 8 oz. target.com 7 de 15 Ver Todo Para el cuero cabelludo Thickening Conditioner for Men, de Keeps. Credit: Cortesía de la marca Este acondicionador es de textura espesa y está formulado para fortalecer la cutícula del cuero cabelludo y así fomentar el crecimiento saludable del cabello. Sus ingredientes clave son la biotina, la cafeína, el té verde y la palma enana americana. Thickening Conditioner for Men, de Keeps. $4.89 el frasco de 8 oz. keeps.com 8 de 15 Ver Todo Bella durmiente Overnight Clean Freak Dry Shampoo, de Not Your Mother Credit: Cortesía de la marca Formulado con extractos de salvia y manzanilla, este champú seco absorberá el exceso de grasa y renovará tu melena mientras duermes. No deja residuos, está hecho para todo tipo de cabello y tiene un aroma calmante de flores. Overnight Clean Freak Dry Shampoo, de Not Your Mother's. $8.99 el frasco de 7 oz. notyourmothers.com 9 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tratamiento innovador Bond Repair Treatment, de Epres Credit: Cortesía de la marca En lugar de múltiples pasos y productos para reconstruir la estructura del cabello dañado por químicos o el calor, esta fórmula es de un solo paso y está formulada con solo cuatro ingredientes veganos. Se recomienda usar 1-2 veces por semana. Bond Repair Treatment, de Epres. $48. epres.com 10 de 15 Ver Todo Para la fijación e hidratación Curl Manifest Gel, de Rëzo Hair Care Credit: Cortesía de la marca "Tengo el pelo rizo y por lo tanto he probado muchas gelatinas, pero esta es sin lugar a dudas está en mi top tres. Es hidratante, ligera y ¡mantiene mis bucles por días!", asegura Leonela Taveras, productora digital y periodista. Curl Manifest Gel, de Rëzo Hair Care. $39.95 el frasco de 500ml. rezohaircare.com 11 de 15 Ver Todo El poder de la miel Hair Oil Honey Infused de Gisou Credit: Cortesía de la marca La miel es un humectante y suavizante natural que mantiene el equilibrio de humedad natural del cabello. Este lujoso aceite está enriquecido con este maravilloso ingrediente que se extrae del Mirsalehi Bee Garden. Lo puedes usar a la hora de peinarte, como complemento de una mascarilla capilar y tratamiento de noche. Hair Oil Honey Infused de Gisou. $25 el frasco de 20ml. us.gisou.com 12 de 15 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Antes del lavado Clean & Strong Re-cleanse Hair Mask, de Hair Proud. Credit: Cortesía de la marca Esta máscara de limpieza previa es el primer paso hacia un cabello y un cuero cabelludo más fuerte, hidratado y saludable. Se aplica 5 ó 10 minutos antes del lavado y se enjuaga antes del champú. Es excelente para darle suavidad a la hebra y retener la humedad. Clean & Strong Re-cleanse Hair Mask, de Hair Proud. $9.95. Iamproud.com 13 de 15 Ver Todo Nutre tus rizos Hair Balm, de Hair Story Credit: Cortesía de la marca Esta fórmula está hecha para aliviar la resequedad y el exceso de proteínas, lo cual quita vitalidad a tus bucles y provoca frizz. Es de textura ligera, aporta hidratación y revive el cabello sobre procesado. Hair Balm, de Hairstory. $37 el frasco de 4 oz. hairstory.com 14 de 15 Ver Todo Despierta más hermosa Overnight Dry Shampoo, de Kaia Naturals Credit: Cortesía de la marca Este champú seco nocturno es perfecto para usar antes de acostarte. Esto dará suficiente tiempo al producto para absorber el olor y el aceite que se acumulan en la hebra y así despiertes con un cabello fresco y aroma a recién lavado. Overnight Dry Shampoo, de Kaia Naturals Credit: Cortesía de la marca Este champú seco nocturno es perfecto para usar antes de acostarte. Esto dará suficiente tiempo al producto para absorber el olor y el aceite que se acumulan en la hebra y así despiertes con un cabello fresco y aroma a recién lavado. Overnight Dry Shampoo, de Kaia Naturals. $33. kaianaturals.com

