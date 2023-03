Productos estrella 2023: presume tu manicura a la última con nuestras opciones favoritas para las uñas Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Productos estrella uñas 2023 Credit: Cortesía de las marcas Colores duraderos, fórmulas cuidadosas y formatos inesperados en una paleta de colores para todos los gustos. Estos son los elegidos por las editoras de People en Español para lucir una manicura en tendencia esta primavera. Empezar galería Efecto glaseado Productos estrella uñas 2023 Credit: Cortesía Si estabas buscando el esmalte con el que obtener el efecto glaseado perfecto, tan buscado hoy en día, este esmalte vegano y no tóxico es para ti. En tono blanco perla nos recuerda al brillo de la luna con un acabado suave y glamoroso que combina con cualquier atuendo. L.08- Pearl Collection, de Sundays. $20. dearsundays.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Jardín romántico Productos estrella uñas 2023 Credit: Cortesía La nueva colaboración de imPRESS con la firma de moda LoveShackFancy ha resultado en unos diseños inspirados en el Jardín Botánico de Nueva York que ponen la primavera en la punta de tus dedos. "Cuando no tengo mucho tiempo para sentarme y dedicarme a hacer un arte de uñas, este kit es mi salvación. Me fascinan su variedad de colores, los diseños creativos y lo ligeras que son". Dice Leonela Taveras, escritora y productora digital sobre las uñas postizas LoveShackFancy x imPRESS Press-On Manicure Limited Edition, en Lilac Crush, de imPRESS. $9.49. impressmanicure.com 2 de 8 Ver Todo Guinda del pastel Productos estrella uñas 2023 Credit: Cortesía "Me encanta apoyar a las empresarias latinas, así que está marca creada por la influencer cubana-americana Kathleen Lights es de mis favoritas. Su nueva colección tiene todos los tonos pastel que necesitas para una manicura primaveral". Laura Acosta, redactora de moda y belleza, sobre el set Two Scoops, que incluye los tonos Juke Box Baby y '52 Chevy de Lights Lacquer. $19.lightslacquer.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Libertad de expresión Productos estrella uñas 2023 Credit: Cortesía Olvídate de plantillas o pegatinas, si tienes alma de artista te encantarán estos rotuladores para uñas con los que podrás plasmar todas tus ideas. Disponibles en varios colores, se pueden usar sobre la uña esmaltada para tener un fondo de color, o simplemente sobre una base protectora. Mani Marker Nail Art Pen Trio, incluye negro, blanco y rosa, de Nails Inc. $10. nailsinc.com 4 de 8 Ver Todo Color universal Productos estrella uñas 2023 Credit: Cortesía Este tono de larga duración y resistente te segura una manicura formal y favorecedora. Su fórmula está infusionada con bio-cerámicas que mejoran la condición de las uñas con el uso. Naked Truth Nail Polis, de Mineral Fusion. $7.99. mineralfusion.com 5 de 8 Ver Todo Arte de magia Productos estrella uñas 2023 Credit: Cortesía "Me encanta cambiar mi manicura a menudo y este esmalte con purpurina puedes usarlo tal cual para un brillo suave, o crear diseños únicos. Simplemente pasa el imán que viene incluido sobre la uña antes de curarla bajo la lámpara led y ¡mira la magia!" Pilar Sopeséns, editora de moda y belleza sobre el Velvet Magnet Gel, en Charge Me, de Red Carpet Manicure. $11. ulta.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Opción fácil Productos estrella uñas 2023 Credit: Cortesía Porque una no necesita haber nacido con uñas bonitas para lucir una manicura impecable, estas postizas fáciles de poner y duraderas están disponibles en diseños artísticos llamativos y también en tonos más clásicos. Salon Effects Perfect Manicure, en Block Party, de Sally Hansen. $7.49.target.com 7 de 8 Ver Todo Tono refrescante Productos estrella uñas 2023 Credit: Cortesía "Este intenso verde azulado es un tono ideal para llamar la atención sobre tus uñas en su justa medida, se ven cuidadas, clásicas y modernas al mismo tiempo. Me encanta que su fórmula es duradera y con un acabado brillante". Kika Rocha, directora de moda y belleza sobre el esmalte (un)guilty pleasures, de Essie. $10. walmart.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

