Productos estrella 2023: Estas son las 8 herramientas perfectas para realzar tu belleza

Si quieres facilitarte la vida, ahorrar tiempo, experimentar con maquillaje o nuevos peinados sin maltratar tu cabello, las editoras de People en Español preparamos una lista de herramientas que no pueden faltar en tu rutina de la piel y de protección de tu melena.

Hoja de precisión Disposable Dermaplane Razor de Flamingo

Esta maquinilla elimina la pelusa de durazno y exfolia la piel, creando una capa uniforme para su cuidado y mejor aplicación de maquillaje. Viene en 3 y su mango curvo está hecho de material reciclado. Disposable Dermaplane Razor, de Flamingo. $6.50. shopflamingo.com

Un secado express Blow dryer, The Pattern

Este secador de pelo reducirá el tiempo de secado de tus bucles gracias a su potente motor que genera iones para suavizar la cutícula. Incluye difusor, peine de dientes anchos, cepillo para desenredar y una boquilla concentradora. Blow dryer, de The Pattern. $189. patternbeauty.com

Ondas glamurosas Rotating Curling Iron Midnight Rose, de Beachwaver

Si quieres lograr el look de ondas playeras, esta rizadora es ideal para todo tipo de cabello. Es ligera, cómoda de sostener y además perfecta para llevar si te vas de viaje. Rotating Curling Iron B1 Midnight Rose, de Beachwaver. $99. beachwaver.com

Estimula el colágeno CurrentBody Skin LED Eye Perfector de Current Body

Si buscas mejorar las finas líneas de expresión y arrugas en el área de los ojos, esta máquina de tratamiento de terapia de luz LED te ayudará a recobrar la elasticidad y darte una mirada más joven en solo 3 minutos. Se recomienda usar 6 veces por semana para ver resultados en 2 meses aproximadamente. CurrentBody Skin LED Eye Perfector, de Current Body. $249. Us.currentbody.com

Péinate como una profesional Airburst Styler, de Bondi Boost

Gracias a su moderno diseño y su innovadora tecnología, este estilizador liviano no maltratará tu melena a la hora de peinarlo gracias a las pequeñas salidas de aire que emiten una ráfaga de aire frío para reducir inmediatamente el calor, fijar el estilo y sellar la cutícula del cabello. Airburst Styler, de Bondi Boost. $79.99. bondiboost.com

Adiós a los nudos Tru X Reyna Noriega Detangling Paddle Brush de Goody

Este cepillo de la colección Goody Tru está hecho de cerdas de nailon con punta de bola para evitar jalones y maltratados en la hebra. Es ideal para tipos de cabello rizo de textura gruesa. ¡Nos encanta el creativo diseño estampado! Goody Tru X Reyna Noriega Detangling Paddle Brush, de Goody. $7.98. walmart.com

Acabado perfecto Travel Pinnacle Foundation Brush, de Anasia

Esta brocha para base de maquillaje tamaño de viaje tiene un cabezal de cepillo triangular está hecho de fibras veganas y se adapta a todas las áreas de la clara, incluso alrededor de los ojos, la nariz y el área de las cejas. Para lavarla se recomienda usar un jabón o champú gentil. Travel Pinnacle Foundation Brush, de Anisa. $18. anisabeauty.com

Una plancha inteligente Corrale hair styler straightener

Esta herramienta es multifuncional para todo tipo de cabello, si deseas llevar rizos, ondas suaves o totalmente liso. El control del calor responde al grosor, textura y longitud del cabello; es inalámbrica y se apaga 10 minutos después de inactividad. Corrale hair styler straightener, de Dyson. $499.99 ​​dyson.com

