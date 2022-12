Estos fueron los mejores productos de belleza del 2022 Desde los maquillajes más coquetos hasta los más deliciosos perfumes, estos fueron los lanzamientos que más nos impactaron. ¡No te los puedes perder! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante el año, nuestro equipo de moda y belleza se dedica a probar todos los nuevos productos de belleza que salen al mercado para poder contarles a nuestros lectores cuáles verdaderamente valen la pena. Este año, nuestra lista de los mejores productos contó con más de 100 "Productos Estrella", todos con nuestro sello de aprobación. Sigue leyendo para descubrir los links a lo mejor de lo mejor. maquillaje, productos, belleza Credit: Getty Images Aunque muchas nos enfocamos en nuestro rostro cuando se trata de mimar nuestra piel, hay muchos productos divinos para el cuerpo que recomendamos y muchos son bien económicos. Para tu rostro, encontrarás dos galerías con casi 30 productos que combaten arrugas, acné, manchas y más. Entre ellos cuentan sueros fabulosos cómo la fórmula única del Liposome Advanced Repair Serum de Decorté. El maquillaje es una de nuestras categorías favoritas, así que también les tenemos dos galerías con todo desde labiales de lujo hasta rimel económico. Cuando se trata del cabello, probamos productos para cabellos de todo tipo– rizo, lacio y teñido. Como siempre, estas fórmulas te dejarán con una melena de ensueño. Para nosotras las latinas, las fragancias son esenciales– aquí encontrarás nuestras favoritas del año. Y por último, probamos los mejores productos para lograr una manicura en casa, desde esmaltes hasta quitaesmaltes veganos.

