¿Te ayudó tu experiencia como abogada en este proceso? Fue un tremendo recurso. Ser licenciado en derecho me ayudó a manejar contratos, interpretar las regulaciones, y manejar otros requerimientos legales que se necesitan para llevar un negocio. Con Ahimnsa, me ayudó a prestar particular atención a los detalles a la hora de crear la marca y las fórmulas desde cero.

¿Por qué era tan importante para ti que fuera una marca vegana, limpia y libre de crueldad animal? Como estudiante de Ashtanga sigo los principios dentro de las 8 ramas del yoga. El primero se llama Yama, son prácticas éticas diseñadas para guiarnos en nuestra interacción con los demás. Ahimnsa es la primera y más importante [práctica] del Yama. Nos enseña a no causar daño a ningún ser vivo de palabra, pensamiento u obra. En un esfuerzo de honrar ese principio, era importante ser productos certificados como veganos y libres de crueldad. Nuestras f´romulas también están hechas con ingredientes derivados de la naturaleza, no tóxicos ni con fragancias sintéticas. La idea general es que no dañar la tierra reduce nuestra huella de carbono, nuestros envases están hechos de aluminio que es reciclaje y reutilizaba.

¿Estás planeando expandir la línea?

Sí. Estamos desarrollando un nuevo champú para pelo fino y un jabón de cuerpo con un aroma diferente al de nuestra línea original. Estamos escuchando a nuestros consumidores y nos ayudarán a continuar nuestra expansión. e are listening to our consumers, and they will help us continue our expansion.