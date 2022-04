¿Lista para ir de festival? Esenciales de belleza que no pueden faltar en tu bolsa Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería esenciales belleza festival Credit: Gpointstudio/ Getty Images Coachella da el pistoletazo de salida a la época de festivales de música. Menos restricciones y buen tiempo se suman al regreso de estos eventos que se suspendieron durante la pandemia. Con estos productos lucirás a la última mientras cuidas tu piel. ¡Disfruta! Empezar galería Mirada eufórica esenciales belleza festival Credit: Cortesía Los maquillajes creativos en los ojos están más de moda que nunca, gracias a series como Euphoria. Estos adhesivos con brillantina, piedras y colores neón, con corazones y mariposas, te facilitarán la tarea. Eye Play Dance Pack, de Simihaze. $49. simihazebeauty.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Rostro holográfico esenciales belleza festival Credit: Cortesía Consigue una luminosidad como de otro planeta con este highlighter cremoso que contiene una mezcla de minerales que le dan vitalidad a la piel y perlas que cambian de color según les da la luz. Slimelight Multi-Mineral Hologram Highlighter, en Space Face, de Freck Beauty. $28. freckbeauty.com 2 de 10 Ver Todo Labios jugosos esenciales belleza festival Credit: Cortesía Con el calor es importante mantener los labios hidratados. Este suero con color brillante contiene aceites naturales que muestran tu sonrisa nutrida y más rellena. MoistureGlow Plumping Lip Serum, en Plum Glow, de By Mario. $22. sephora.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Manicura mágica esenciales belleza festival Credit: Cortesía Este color de uñas ¡cambia de color delante de tus ojos! El esmalte se activa con la temperatura y se transforma según tengas frío o calor. Dare to Wear Mood Nail Polish, en Mint Freeze, de Lechat Nails. $11.50. lechatnails.com 4 de 10 Ver Todo Diosa de bronce esenciales belleza festival Credit: Cortesía Un práctico stick para usar en el rostro y en el cuerpo que además de darte un tono bronceado, como si vivieras bajo el sol de California, contiene aceites botánicos y extractos que cuidan tu piel. Stick Bronzer with Camu Camu, en Superstar Shimmer, de Elaluz. $29. elaluz.com 5 de 10 Ver Todo Bruma refrescante esenciales belleza festival Credit: Cortesía Si pasas todo el día bailando y disfrutando del ambiente, no solo te cansas tú, también tu piel. Refréscate con esta bruma hidratante repleta de antioxidantes. Su tamaño mini te permitirá llevarla incluso en el bolsillo. Royal Tonique Hydrating Jasmine Mist Mini, de Ranavat. $15 por 10ml. ranavat.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ojos a la moda esenciales belleza festival Credit: Cortesía En un festival necesitas maquillaje que dure horas sin perder intensidad, como esta sombra de ojos que se aplica súper fácil y pasa de líquido a polvo para un look de impacto. Shimmer Eyeshadow, en Blue Jean Dream, de Haus Labs. $20. hauslabs.com 7 de 10 Ver Todo Melena perfecta esenciales belleza festival Credit: Cortesía En los festivales no hay tiempo (y a veces ni sitio) para lavar tu cabello en condiciones. Este champú seco está formulado con una mezcla de botánicos y minerales, como rosa salvaje o extracto de girasol , que absorben la grasa, eliminan impurezas y mantienen tu cuero cabelludo hidratado y tu pelo suave. Pure Dry Shampoo, de Playa. $24. playabeauty.com 8 de 10 Ver Todo Brillo protector esenciales belleza festival Credit: Cortesía ¡No te olvides del bloqueador! Un paso imprescindible de tu rutina que no caerá en el olvido con este delicioso aceite con factor 30 hecho con uvas chardonnay, aceite de jojoba y fruta de la pasión entre otros ingredientes veganos. Protege la piel y le da un brillo sutil. Chardonnay Oil, de Vacation. $22. ulta.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ritual mañanero esenciales belleza festival Credit: Cortesía ¿Una noche dura? No te preocupes, con esta mascarilla detox lucirás tan radiante como si hubieras dormido del tirón. Enriquecida con bayas goji, le da a tu rostro una dosis extra de vitaminas en solo 15 minutos. Y es eco-friendly. Hangover Morning Mask, de Payot. $9. payot.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

