Mantén tu eccema bajo control esta primavera ¡y olvídate del picor! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Productos controlar eccema primavera Credit: Pheelings Media/ iStock / Getty Images Plus La llegada de la primavera puede provocar cambios en nuestra piel, sobre todo si sufrimos trastornos como la dermatitis atópica, y disparar la aparición de eccemas y picores indeseados. Pero con una rutina de belleza con productos específicos podemos mantener los problemas bajo control y presumir una dermis saludable. Empezar galería Bálsamo con avena Productos controlar eccema primavera Credit: Cortesía Este bálsamo limpiador está indicado para pieles secas, irritadas e incluso escamosas, de las que elimina cualquier resto de suciedad, maquillaje o bloqueador solar sin resecar, y reforzando la barrera gracias a su contenido en aceite de girasol, ácido hialurónico y avena. Sunflower + Oat Melting Cleansing Balm, de Current State. $20. currentstateofbeauty.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Clásico infalible Productos controlar eccema primavera Credit: Cortesía Una loción formulada con un complejo de ceramidas, vitamina B5 y manteca de karité, que puedes usar en bebés a partir de 6 meses, y que calma la piel con tendencia a tener eccemas dándole una hidratación intensa. Itch Defense Calming Body Lotion for Dry Itchy Skin, de Curél. $9.20. amazon.com 2 de 8 Ver Todo Ducha suave Productos controlar eccema primavera Credit: Cortesía Creado específicamente para pieles con problemas, este limpiador de cuerpo y rostro calma la barrera de la piel y mejora los eccemas, la dermatitis y la sequedad con ingredientes como avena coloidal, niacinamida, aloe vera o vitamina E. Intensive Repair Treatment Eczema Relief Soothing Wash, de Nakery Beauty. $32. nakerybeauty.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Antiarrugas delicado Productos controlar eccema primavera Credit: Cortesía Sufrir eccema no significa que no puedas usar productos para cubrir otras necesidades de tu piel, como mejorar la apariencia de arrugas y otros signos de la edad. Este suero con bakuchiol es apto hasta para las pieles más sensibles, y una alternativa igual de efectiva que el retinol. Calm Cool + Corrected Bakuchiol Retinol Alternative Serum, de DERMAdoctor. $60. dermadoctor.com 4 de 8 Ver Todo Ingredientes exóticos Productos controlar eccema primavera Credit: Cortesía Presentada con cero plásticos en su envase, esta crema con ingredientes orgánicos y naturales derivados de una rara especie de karité, nutre tu piel en profundidad mejorando su textura, calmando irritaciones, y disminuyendo las líneas de expresión, dejándola suave como la seda. Nilotica Silk, de Dovanu. $25. dovanucosmetics.com 5 de 8 Ver Todo Mirada luminosa Productos controlar eccema primavera Credit: Cortesía Suave con la piel, hidrata, calma, reafirma e ilumina la delicada zona de los ojos con su potente mezcla de péptidos. Además reduce las patas de gallo, la inflamación y las ojeras incluso en personas con problemas de sensibilidad. Multi Peptide Eye Cream, de Eczema Honey. $13.95. eczemahoneyco.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Calma instantánea Productos controlar eccema primavera Credit: Cortesía Favorito del público, puedes usar este spray en la mañana al despertar, antes y después de maquillarte, durante el día, antes de dormir... Tantas veces como quieras para mantener tu piel fresca e hidratada. Con propiedades antiinflamatorias reduce las rojeces, mantiene el equilibrio del pH y ayuda con problemas como acné, dermatitis y cicatrices además de regular la producción de grasa. Spray all day Rose spray, de Grace & Stella. $19.99. amazon.com 7 de 8 Ver Todo Hidrata y refuerza Productos controlar eccema primavera Credit: Cortesía Formulada con ingredientes recomendados por dermatólogos, como el agua termal prebiótica de la marca, ceramidas, manteca de karité o niacinamida, esta crema con triple acción equilibra el microbioma de la piel, repara la barrera protectora y repone los lípidos, aliviando las molestias de la piel seca. Lipikar AP+M Triple Repair Body Moisturizer for Dry Skin, de La Roche-Posay. $19.99. laroche-posay.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Mantén tu eccema bajo control esta primavera ¡y olvídate del picor!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.