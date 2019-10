3 productos de belleza para acabar con el estrés de la semana By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de pasarte más de 30 horas sentada frente a la pantalla de tu ordenador y tu celular, y antes de pensar en productos de belleza, lo primero que debes hacer es desconectar de la tecnología por unas horas. Como sabes, los expertos recomiendan no mirar la pantalla del cell o la tablet al menos media hora antes de irte a dormir porque puede afectar a tus patrones de sueño, a parte de la mala postura que contribuye a las arrugas del cuello, el efecto de la luz azul en tu piel y otras lesiones más serias. Una vez has desenchufado, mímate con productos especialmente pensados para ayudarte a relajarte. ¡Perfectos para el fin de semana! Image zoom Cortesía de la marca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Alguna vez has probado una almohada facial? La almohada antiestrés de Earth Therapeutics tiene bolitas de arcilla en el interior que dan una presión ligera cuando apoyas la cara sobre ella y tocan puntos de acupuntura alrededor de los ojos que te ayudan a liberar tensión. Además está perfumado con aceite esencial de lavanda, conocido por sus propiedades relajantes. Anti-Stress Face Pillow, de Earth Therapeutics. $14,99. earththerapeutics.com Image zoom Antes de meterte en la cama, premia a tu piel terminando la jornada y preparándote para el finde con una mascarilla a base de ingredientes naturales y con efecto calmante. Esta de origins tiene aceite de cannabis que calma la piel con efecto instantáneo, reduciendo la irritación. Hello, Calm Relaxing & Hydrating Face Mask with Cannabis Sativa Seed Oil, de Origins. $48. Sephora.com Y ahora… ¡a descansar! Advertisement EDIT POST

