Productos de belleza con los que tú también puedes luchar contra el cáncer

Como cada mes de octubre, el mundo de la cosmética se vuelca en la lucha contra el cáncer de mama y con esta selección de productos tú también puedes poner tu granito de arena a la causa.

Estée Lauder

Advanced Night Repair With Pink Ribbon Bracelet Limited Edition Collectible, de Estee Lauder. $100. macys.com

Glowlace

Mascarilla hidratante e iluminadoracon ácido hialurónico, té verde y cafeína. Radiance Boosting Hydration Sheet Mask – Breast Cancer Campaign Edition, de Glowlace. $10. sephora.com

Unwritten

Survivor Bar Pendant Necklace in Rose Gold-Flashed Sterling Silver, 16″ + 2″ extender, de Unwritten. $60. macys.com

Darphin

En colaboración con la campaña anual de Estée Lauder, Darphin donará el 20 por ciento del precio de la compra de este serum ideal para calmar rojeces. $ Intral Redness Relief Soothing Serum, de Clarins. $90. darphin.com

Clinique

Un pack que incluye el mítico Dramatically Different Moisturizing Lotion+ en versión jumbo y un llavero con el lazo rosa y la C de Clinique. Limited-edition keychainGreat Skin, Great Cause Set, de Clinique. $39.macys.com

Alex Woo

Pulserita de cuerda con detalle de lazo en plata. Mini Addition Breast Cancer Ribbon Cord Bracelet, de Alex Woo. $18. bcrfshoppink.org

Ideology

Tie-Dye Warrior T-Shirt, de Ideology para Macy's. $29.50. macys.com

Lilly Pulitzer

El tamaño perfecto para la playa o una escapada de un finde, para las más minimalistas. Bolso Sofina Tote con estampado en Prosecco Pink Pinking Positive Reduced, de Lily Pulitzer. $124. lillypulitzer.com

Kinko

Desodorante natural en edición limitada, con 100 por ciento ingredientes naturales e hipoalergénicos. Los beneficios de cada venta irán destinados a la detección y tratamiento prematuro del cáncer de pecho a través de la organización The Rose Foundation. Sakura Rose, de Kinko. $18.

Sterling Silver

Pulsera con cuentitas rosa semitransparentes. Cancer Awareness Tag Stretch Pink Crystal Bracelet -Silver/Pink. $14.99. target.com

