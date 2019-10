Los mejores productos con cúrcuma para iluminar tu piel By Irene San Segundo ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Utilizado en Ayurveda y medicina oriental desde hace siglos por sus propiedades antiinflamatorias y iluminadoras, la cúrcuma está reviviendo su minuto de gloria. Empezar galería ¡Brilla! Image zoom Cortesía de la marca Este aceite de rápida absorción está formulado con vitamina C, cúrcuma y aceite de onagra para iluminar, hidratar y aumentar el brillo natural propio de una piel sana. C.E.O. Glow, de Sunday Riley. $40. sephora.com C.E.O Glow Vitamin C + Turmeric Face Oil, de C.E.O. Glow. $40. sephora.com Advertisement Advertisement Cóctel revitalizante Image zoom Para recuperar las puntas abiertas abiertas y el cabello dañado a base de cúrcuma y con un delicioso aroma a haba tonka.Turmeric and Tonka Essence Prevent and Preserve Conditioner, de Love Beauty & Planet. $6,99. Target.com Se hizo la luz Image zoom Especialmente formulado para reducir la apariencia de las manchas y dar un boost de iluminación a tu rostro a base de extracto de cúrcuma y neoglucosamina. Bright Boost Illuminating Serum, de Neutrogena. $22,99. ulta.com Advertisement ¡Buenos días! Image zoom Cortesía de la marca Con cafeína, cúrcuma y textura gel para refrescar los ojos y conseguir un look más despierto. So Awake Depuffing Gel Eye Cream, de Julep. $22. target.com Puro oro Image zoom Cortesía de la marca Con adaptogenos, esos ingredientes vegetales que ayudan a tu cuerpo a lidiar con el estrés, y ácido hialurónico para darle un extra de hidratación de la piel. Añade dos cucharaditas de polvos a un vaso de agua o leche caliente. $40. sephora.com Mirada fresca Image zoom Cortesía de la marca Ideal para combatir ojeras y pérdida de luminosidad en la zona del contorno de los ojos y también funciona como un buen primer antes de aplicar el corrector y la base de maquillaje. Haldi Eyes Brightening Turmeric Eye Cream, de Farsali. $40. sephora.com Advertisement Advertisement Advertisement Detox Image zoom Cortesía de la marca Una mascarilla iluminadora que aprovechas las propiedades iluminadoras de la cúrcuma y el efecto antioxidante de la granada. Turmeric & Cranberry Seed Energizing Radiance Mask, de Kiehls. $42. kiehls.com Esencialmente Image zoom Cortesía de la marca Estas mascarillas contienen una mezcla de aceites esenciales, ingredientes con efecto voluminizador, ácido hialurónico y cúrcuma para mejorar la textura de la piel. Skin Treatment Hydrosol Sheet Mask. $68. aromatherapyassociates.com A tono Image zoom Aplica este tónico conmovimientos circulares después de limpiar bien el rostro para combatir la piel fatigada y sin luminosidad. Anti-Aging Aloe Rose Toner, de UMA. $65. netaporter.com Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

