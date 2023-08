¿Estás cuidando tu cuero cabelludo este verano? 3 productos para mimarlo sin esfuerzo El secreto para presumir una melena sana y brillante es tener un cuero cabelludo hidratado y fuerte. Consíguelo con nuestras sugerencias. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuidados cuero cabelludo Credit: Tetra Images/ Getty Images Tener un cuero cabelludo sano es la clave para presumir una melena envidiable. Durante el verano factores como el sol, las elevadas temperaturas, el cloro de las piscinas, la sal del mar o el uso de productos para el cabello durante más horas puede perjudicar la salud de nuestra cabeza. Mantenerla limpia e hidratada son los dos aspectos que debemos tener más en cuenta para que esté saludable. Cuidados cuero cabelludo Credit: AquaArts Studio/ Getty Images Por eso no solo debemos usar un champú que se adecué a nuestro tipo de pelo, tanto en largura como en grosor, incluso en color; sino que podemos completar nuestra rutina de belleza capilar con un producto específico para el cuero cabelludo. También es recomendable exfoliar, igual que el rostro, una vez a la semana para eliminar las células muertas y la acumulación de piel o restos de productos, tanto para de peinado como el propio champú, que a veces nos aclaramos mal. Nuestras sugerencias Sin enjuague Cuidados cuero cabelludo Credit: Cortesía Este humectante sin enjuague repara tanto el pelo como el cuero cabelludo. Al instante se puede notar el cabello más hidratado y con su uso continuado mejora el microbioma de la cabeza, hidrata en profundidad, protege de los posibles daños diarios y fortalece esta zona con ingredientes como aceites de coco, sésamo y frambuesa, extracto de limón, biotina o prebióticos.

Hair Revival Rinseless Leave In Scalp and Hair Moisturizer, de Hair Proud. $9. walmart.com Suero estimulador Cuidados cuero cabelludo Credit: Cortesía Inspirado por la superluna, este suero cuenta con ingredientes ayurvédicos y otros estimuladores del crecimiento además de cafeína, para dejar el pelo suave y el cuero cabelludo hidratado. Se recomienda usar de noche para reducir la pérdida de fibras capilares, fortalecer tu melena y promover el crecimiento de nuevos pelos así como mejorar la densidad.

Moonlight Scalp Serum, de indē wild. $36. indewild.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Efecto purificante Cuidados cuero cabelludo Credit: Cortesía A veces es complicado limpiar el cuero cabelludo en profundidd y pueden preocuparnos problemas como la caspa, el control de sebo o la acumulación de suciedad. Para lograr este objetivo, este suero está formulado con menta refrescante, un complejo fortalecedor de vitamina B y extracto de la hierba reina de los prados, naturalmente astringente. Una combinación que desintoxica, purifica y nutre.

Scalp Purifying Serum with Spearmint & Meadowsweet, de John Masters Organics. $26. johnmasters.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Estás cuidando tu cuero cabelludo este verano? 3 productos para mimarlo sin esfuerzo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.