Prepara tu piel para el frío con estos productos veganos Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Productos veganos piel invierno Credit: Javier Sánchez Mingorance / EyeEm Noviembre es el mes mundial del veganismo y una oportunidad estupenda para descubrir productos de belleza que no utilizan ingredientes de origen animal en sus fórmulas, a la vez que proteges tu piel de las bajas temperaturas. Empezar galería Limpieza nutritiva Productos veganos piel invierno Credit: Cortesía Este gel se transforma en una rica espuma que limpia tu rostro profundidad sin resecarla. Además está infusionado con ceramidas y agua de rosas que nutren y protegen la piel. Gel limpiador Wash It Out, de Versed. $11.99. versedskin.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Pura hidratación Productos veganos piel invierno Credit: Cortesía Estas cápsulas biodegradables contienen escualano puro, apto para todo tipo de pieles, que mantiene la humectación y promueve la hidratación profunda, fortaleciendo la barrera natural de la dermis. Cápsulas Proud Pods, de Skin Proud. $15.97. walmart.com 2 de 8 Ver Todo Formato innovador Productos veganos piel invierno Credit: Cortesía ¿Un suero en spray? Más fácil de aplicar imposible. Rocía tu piel con colágeno vegano, péptidos, probióticos, ácido hialurónico y otros ingredientes que dejarán tu rostro hidratado, suave y más firme. Plump + Juicy Vegan Collagen Spray-On Serum, de Kosas. $48. kosas.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Humectante completa Productos veganos piel invierno Credit: Cortesía Esta hidratante ligera funciona incluso en pieles secas gracias a súper ingredientes como la niacinamida, escualano o el hialuronato de sodio. Además, te da un acabado brillante nada grasoso. Ultra-Hydrating Moisturizer, de EcoFabulous. $19. ecofabulous.com 4 de 8 Ver Todo Mirada despierta Productos veganos piel invierno Credit: Cortesía La delicada piel que rodea los ojos necesita cuidados especificos, especialmente en otoño con la humedad, el frío y el viento. Esta crema contiene péptidos que mejoran las patas de gallo, la sequedad, las bolsas y la pérdida de firmeza en solo 4 semanas. Confidence in an Eye Cream, de it Cosmetics. $39.50. itcosmetics.com 5 de 8 Ver Todo Labios jugosos Productos veganos piel invierno Credit: Cortesía Los labios también sufren el cambio de temperaturas, mejora su aspecto con este suero con colágeno vegano y aceite de microalgas que reduce las líneas de expresión y las arrugas de la zona, además de suavizarlos y rellenarlos. Genius Liquid Collagen Lip, de Algenist. $29. algenist.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Piel de seda Productos veganos piel invierno Credit: Cortesía Esta cremosa humectante para el cuerpo está formulada con aceite de coco virgen, que suaviza e ilumina, antioxidantes y aminoácidos que combaten la celulitis y mejoran el aspecto de la piel. Además, cuenta con tecnología CelluShape que mantiene la piel hidratada mientras potencia la firmeza. ¡Y huele delicioso! Whipped Body Cream, de Coco & Eve. $36.90. cocoandeve.com 7 de 8 Ver Todo Tratamiento transformador Productos veganos piel invierno Credit: Cortesía Hecho a mano con aceite de rahua cosechado de manera sostenible en la selva amazónica, este lujoso tratamiento para el cabello y el cuero cabelludo, revitaliza y fortalece las fibras, dejando el cabello saludable y radiante, mientras sus antioxidantes, antibacterianos y propiedades microcirculadoras trabajan juntas para equilibrar y restaurar el cuero cabelludo. Elixir, de Rahua. $176. rahua.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

