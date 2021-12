Tienes que dejar de usar estos champús secos porque podrían causar cáncer Por precaución, la compañía Procter & Gamble decidió sacar del mercado 30 de sus productos de belleza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las amantes de la belleza debemos tener varias cosas en mente a la hora de comprar un producto. Siempre es importante ver si no somos alérgicas a los ingredientes que tiene y si no está expirado. Ahora bien, hay algunas otras cosas que no son tan fáciles de descifrar, como los químicos que tienen algunos productos y que muchas veces no son muy buenos. Es por eso que muchas veces las compañías deciden retirar o descontinuar algunos de sus productos tal y como en este momento está haciendo Procter & Gambel, creadores de marcas como Gain, Downy, Always, Venus, Head & Shoulders, Herbal Essences y Pantene. Son precisamente algunos de los productos de Pantene los que la marca está retirando del mercado porque se cree que tienen un alto nivel de benceno, un químico que puede causar cáncer. Entre los productos de dicha marca que se han visto afectados, están el Never Tell Dry Shampoo y otros dos similares. En esa lista también están varios champús secos de marcas como Aussie, Herbal Essences, Hair Food y Waterl<ss. "La mayoría de nuestros productos no están incluidos en esto, no están los mousses, sprays para el cabello, champús líquidos, tratamientos y otros champús secos", dijo en un comunicado Procter & Gamble. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Procter & Gamble, champu seco Credit: Cortesía/Procter & Gamble Estos productos, que fueron distribuidos en todo Estados Unidos, ya están siendo retirados de las páginas web y de los establecimientos autorizados. Además, la compañía ofrecerá reembolso a las personas que hayan comprado algunos de los productos afectados. Para consultar la lista completa de los productos que debes dejar de usar de inmediato y para saber cómo recibir un reembolso, puedes visitar este enlace de la fda.gov.

