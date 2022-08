Productos que necesitas si luces el cabello con colores vivos como Karol G y Rosalía Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Cuidar cabello coloreado rojo vivo Karol G Rosalía Credit: Instagram Seguro que estás pensando en sumarte a la moda del pelo rojo intenso, sobre todo después de ver cómo lucen Karol G y Rosalía. Pero ¡cuidado! Los colores vibrantes necesitan muchos cuidados. Estos productos te ayudarán a mantenerlo sano, brillante y colorido entre las visitas al salón. Empezar galería Dúo indispensable Cuidar cabello coloreado rojo vivo Karol G Rosalía Credit: Cortesía Lo primero con lo que has de hacerte si te tiñes el cabello es un champú y acondicionador que depositen color, como este dúo con pigmentos vegetales semipermanentes. Set de champú y acondicionador, Bright Red Duo, de No Fade Fresh. $27. nofadefresh.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Para castaños Cuidar cabello coloreado rojo vivo Karol G Rosalía Credit: Cortesía Esta mascarilla con color está enfocada en cabellos castaños, y además de darles un tono rojizo, cuida tu melena con sus ingredientes beneficiosos como aceite de argán o de albaricoque. Color Depositing Mask, en Bordeaux, de Moroccanoil. $30. moroccanoil.com 2 de 8 Ver Todo Elixir poderoso Cuidar cabello coloreado rojo vivo Karol G Rosalía Credit: Cortesía Este suero superconcentrado proporciona una poderosa dosis de antioxidantes y aminoacidos que mejoran la retención de color y protegen de los rayos UV. Power Drops Color Preservation Booster, de Oribe. $58. oribe.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Tratamiento intenso Cuidar cabello coloreado rojo vivo Karol G Rosalía Credit: Cortesía Esta mascarilla de uso semanal restaura, protege y perfecciona la salud de tu pelo entre otras funciones. Un tratamiento humectante pero ligero, perfecto para melenas coloreadas. Color Fanatic Deep Conditioning Hair Mask, de Pureology. $41. pureology.com 4 de 8 Ver Todo Aliado útil Cuidar cabello coloreado rojo vivo Karol G Rosalía Un spray que de manera temporal cubrirá tus canas o raíces hasta que puedas volver al salón. Muy fácil de usar y tan pequeño que incluso lo puedes llevar en el bolso. Magic Root Cover Up Concealer Spray, de L'Oréal Paris. $9.97. walmart.com 5 de 8 Ver Todo Cuidar cabello coloreado rojo vivo Karol G Rosalía Credit: Cortesía Un tratamiento sin enjuague de textura sedosa que deja un brillo luminoso y crea un escudo invisible que protege de las herramientas de calor y la exposición a los rayos UV gracias a sus aceites exóticos. Mantendrá la intensidad de tu color durante semanas. K-PAK Color Therapy Luster Lock Multi-Perfector Daily Shine & Protect Spray, de Joico. $27. amazon.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Secado express Cuidar cabello coloreado rojo vivo Karol G Rosalía Este concentrado transforma hasta el cabello más seco en una melena sedosa y manejable y además de proteger del calor de tus herramientas de peinado, reduce el tiempo de secado a la mitad. Restore Smooth Blowout Concentrate, de Living Proof. $29. livingproof.com 7 de 8 Ver Todo Truco efectivo Cuidar cabello coloreado rojo vivo Karol G Rosalía Credit: Cortesía Uno de los mayores enemigos del cabello coloreado es el lavado excesivo. Este champú seco para pelo teñido, está formulado con queratina y absorbe la grasa del cuero cabelludo dejando una melena fabulosa en minutos y sin pasar por la ducha. Color Care Dry Shampoo, Keratin Infusion de Suave Professionals. $7.29. amazon.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Productos que necesitas si luces el cabello con colores vivos como Karol G y Rosalía

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.