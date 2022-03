Celebra el Mes de la Mujer con marcas para el cabello creadas por destacadas empresarias Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Productos para el cabello, mujeres empresarias Credit: Cortesía El mes de marzo es Women's History Month y nosotras lo celebramos apoyando a las mujeres del mundo de la belleza. ¡Aquí te tenemos una selección de algunos de nuestros productos favoritos para tu cabello creados por dedicadas empresarias! Empezar galería Eva+Avo Productos para el cabello, mujeres empresarias Credit: Cortesía Creada por nuestra querida Ana Brenda Contreras, nos encanta esta marca de ingredientes naturales. Colección Avo, de Eva+Avo. $59.99. evaavo.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Rizos Curls Productos para el cabello, mujeres empresarias Credit: Cortesía Goza tus rizos con esta línea creada por Julissa Prado, una empresaria de raíces mexicanas. Styling Bundle, de Rizos Curls. $59.99. rizoscurls.com 2 de 8 Ver Todo Kosa Professionals Productos para el cabello, mujeres empresarias Credit: Cortesía Elige herramientas de calidad profesional para prevenir daño excesivo a tu cabello cuando te lo alises. Elite 1" Infrared Styler, de Kosa Professionals. $195.00. kosaprofessionals.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio It's a 10 Haircare Productos para el cabello, mujeres empresarias Credit: Cortesía ¿Has probado los acondicionadores leave-in de esta marca creada por una latina? Miracle Conditioning Gift Set, de It's a 10 Haircare. $46.99. itsa10haircare.com 4 de 8 Ver Todo Hello Updo Productos para el cabello, mujeres empresarias Credit: Cortesía Una chica dominicana creó estos accesorios de cabello específicamente para evitar el daño a su melena llena de rizos naturales. Cloud, de Hello Updo. $24.00. helloupdo.com 5 de 8 Ver Todo Ceremonia Productos para el cabello, mujeres empresarias Credit: Cortesía Te encantará esta marca de clean beauty creada por una chica brasileña que utiliza ingredientes poderosos de Latinoamérica. The Ceremonia Ritual Set, de Ceremonia. $85.00. ceremonia.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ouai Productos para el cabello, mujeres empresarias Credit: Cortesía Creado por una de las estilistas de las Kardashians, tu cabello quedará como nunca con estos productos divinos. Fine To Medium Hair Treatment Masque, de Ouai. $38.00. theouai.com 7 de 8 Ver Todo Dae Productos para el cabello, mujeres empresarias Credit: Cortesía Aprovecha la hidratación natural de esta marca vegana creada con ingredientes del desierto. Signature Trio Set, de Dae. $76.00. daehair.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

