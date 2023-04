3 productos de belleza que amamos y ahora están rebajados para los beauty insiders de Sephora Aprovecha esta semana para encontrar tus productos favoritos de maquillaje, cuidado de la piel y cabello a un precio reducido en el gigante de belleza. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hoy y hasta el próximo lunes 24 de abril, el gigante de belleza Sephora celebra unas rebajas especiales para sus beauty insiders, un evento que no te puedes perder si eres amante de la belleza y en el que puedes encontrar verdaderas gangas para reponer o probar tus productos favoritos. Los miembros de la categoría "Rouge" pueden disfrutar de un descuento del 20%, los "VIB" de un 15% y los "Insider" de un 10%, mientras que cualquier cliente gozará de un 30% en los productos Sephora Collection. Hemos seleccionados tres productos, uno de piel, otro de maquillaje y otro de cabello, para que no te vuelvas loca buceando en su página web. Tres productos que merecen mucho la pena y que ahora encontrarás a un precio reducido. Para mantener tu rostro hidratado Rebajas Sephora Beauty Insider Credit: Cortesía Esta humectante de textura rica es perfecta para pieles normales y secas y además de proporcionar una hidratación profunda, gracias a su combinación de péptidos y su fórmula no comedogénica cumple otras funciones para nuestra tez. Promueve la elasticidad, mejora la firmeza y el tono, revitaliza la piel apagada, rellena las líneas de expresión y refuerza la barrera de protección natural. Hydration Peptide Cream, de Shani Darden. Precio regular $58. sephora.com Para lucir un cabello fuerte y sedoso Rebajas Sephora Beauty Insider Credit: Cortesía La rotura de las fibras capilares es la principal causa de pérdida de cabello, un problema ocasionado por el uso de herramientas de calor, el cepillado y peinar el pelo en exceso. Esto puede acentuarse en los cambios de estación como la primavera, así que es el momento ideal para probar este suero fortificante que puede usarse en todos los tipos de cabello. Su fórmula no grasa con ingredientes como células madre de edelweiss, raíces de jengibre o cafeína, desenreda y humecta, fortaleciendo, suavizando e iluminando los mechones al instante. Genesis Strengthening Serum for Hair and Scalp, de Kérastase. Precio regular $58. Sephora.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para sentirte como una estrella Rebajas Sephora Beauty Insider Credit: Cortesía El nuevo iluminador de Charlotte Tilbury se ha convertido en objeto de deseo de los adictos a la belleza por su resultado de película. Infusionado con ingredientes emolientes y con una textura ligera, se desliza por la piel como la seda y proporciona un acabado satinado y luminoso que disimula las imperfecciones de la piel, como los focos de los filmes de Hollywood. Este polvo compacto compite con los iluminadores líquidos en intensidad y duración. Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter, de Charlotte Tilbury. Precio regular $48. sephora.com Y tú, ¿qué productos vas a comprar en estas rebajas?

