¿Piel con cicatrices? Dos emprendedoras latinas han creado una línea de belleza para ti Inspiradas por sus experiencias, Cristina Beltrán y Alejandra Thompson han creado una rutina de belleza para cuidar la piel con cicatrices y darle el amor que merecen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando una operación o un accidente nos deja una cicatriz, por muy pequeña que sea, ¿qué es lo primero en lo que pensamos? Seguramente, y al margen de preocuparnos por nuestra salud, dedicaremos unos minutos a imaginar si se notará, si la verán, si nos afeará la piel… Eso mismo le ocurrió a Cristina Beltrán, de ascendencia española y colombiana, cuando a los 24 años sufrió un infarto masivo y necesitó una operación a corazón abierto para sanar. Tampoco estaba a gusto con las cicatrices de su cesárea su amiga Alejandra Thompson, de raíces mexicanas, quien es además una veterana de la industria de la belleza. Cuidado piel cicatrices belleza Alejandra Thompson y Cristina Beltrán | Credit: Cortesía Estas experiencias les inspiró a crear su línea de belleza ESTAS Beauty, enfocada en cuidar la piel con cicatrices. People en Español ha hablado con ellas para saber más de sus productos. ¿Cómo se os ocurrió crear la marca?

Cristina: Las dos tenemos cicatrizes. A los 24 años tuve un infarto masivo, que resultó en una cirugía de triple bypass de corazón abierto. Cuando los médicos me dijeron que necesitaría una operación, mi primera pregunta fue '¿Me va a quedar una cicatriz?'. En ese momento y siendo tan joven, me preocupaba mucho tener una marca que le mostrara al mundo que yo era diferente, que estaba enferma. Alejandra tiene dos cicatrices de cesárea. Fue la primera vez que tuvo una cirugía tan invasiva y realmente estaba luchando con su cicatriz; no le gustaba cómo se veía o como se sentía. Había probado todos los productos disponibles, pero no pudo encontrar uno que le gustaba. Cuando me contó sus luchas, supe exactamente por lo que ella estaba pasando, así que me dispuse a comprarle una hermosa crema de lujo para cicatrices. Cuidado piel cicatrices belleza Credit: Cortesía Alejandra es una veterana de la industria de la belleza, así que sabía que tendría que ser un producto hermoso para que le gustara. Cuando no pude encontrar un producto adecuado para cuidar y mejorar las cicatrices, Alejandra y yo nos unimos y decidimos crearlo nosotras mismas. Así nació ESTAS Beauty. "Queremos celebrar las cicatrices y las historias detrás de ellas" ¿De dónde viene el nombre de la marca?

Alejandra: ESTAS es el acrónimo de Every Scar Tells A Story. Queríamos que nuestro eslogan fuera 'cada cicatriz cuenta una historia', porque una de las cosas que ayudó a Cristina a aceptar y amar su cicatriz fue compartir su historia. Un día estábamos pensando ideas y escribí nuestro eslogan en una hoja de papel. Cuando lo vi escrito así, el acrónimo me saltó y supimos que ese era nuestro nombre. Cuidado piel cicatrices belleza Credit: Cortesía Contadnos un poquito de vuestra experiencia previa y cómo os ayudó a empezar el proyecto.

Alejandra: Hemos tenido mucha suerte de tener tantos mentores en el camino. Varios de mis amigos y colegas de L'Oréal nos han ayudado y guiado a medida que construimos el negocio. No estaríamos donde estamos hoy sin ellos. Nuestras familias también han sido una parte integral de nuestro crecimiento y éxito. Cristina y yo venimos de familias que son dueños de sus propios negocios, así que hemos podido aprender mucho de nuestros padres. También hemos tenido la suerte de trabajar con varios médicos que han servido como mentores en todo, desde la educación hasta la formulación. De hecho, fue el cardiólogo de Cristina quien nos presentó Kintsugi, el arte japonés de las cicatrices doradas, que inspiró nuestros empaques. "Las cicatrices son simplemente diferentes tipos de piel con distintas necesidades" [El Kintsugi es el arte de reparar cerámica rota pegándola con una mezcla que incluye oro, plata o platino, haciendo más evidente la grieta una vez reparada]. Cuidado piel cicatrices belleza Credit: Cortesía ¿Cómo decidisteis los productos que ibais a lanzar en primer lugar?

Como modelamos nuestros productos según la rutina tradicional del cuidado de la piel de lujo, sabíamos que necesitaríamos un limpiador, un suero y una mascarilla. Somos la primera línea de productos para el cuidado de cicatrices que funciona como un sistema, y por eso conduce a mejores resultados. Las cicatrices son simplemente diferentes tipos de piel con diferentes necesidades. Por eso, debemos de tratar nuestras cicatrices con el mismo cuidado que tratamos al resto de nuestra piel: limpiándolas, nutriéndolas e hidratándolas. ¿Qué hace especial a vuestros productos?

Tres cosas: Todos los productos de ESTAS están hechos para sentirse y aplicarse como cremas de lujo, en lugar de ser un gel pegajoso e incómodo. Como ESTAS está inspirado en el cuidado de la piel tradicional, tenemos una rutina de 3 pasos que no existe con otro productos de cicatrices. Este sistema de 3 pasos no solo le da a su cicatriz la verdadera atención que necesita, pero también da resultados súper impresionantes. Tenemos una misión muy importante. Queremos celebrar las cicatrices y las historias detrás de ellas. Cuidando nuestras cicatrices adecuadamente para que se vean lo mejor posible, esperamos poder ayudar a todas las mujeres sentirse seguras y orgullosas de su propia piel. "La sociedad nos ha enseñado a ocultar nuestras cicatrices. Revertir ese estigma ha sido un obstáculo" ¿A quién están dirigidos?

A cualquier persona con una cicatriz de cualquier tipo. Puede usar los productos en cicatrices viejas y cicatrices nuevas. Cuidado piel cicatrices belleza Credit: Cortesía Ofrecéis tres productos individuales que también se pueden comprar en set, ¿vais a ampliar la línea?

¡Estamos introduciendo un Mini kit este mes! Ha sido algo que nuestros clientes han estado pidiendo para poder viajar con sus productos. Estamos muy emocionados de lanzarlo justo a tiempo para Navidad. ¡Será el regalo perfecto! ¿Qué dificultades os habéis encontrado en el camino?

Lo más difícil para nosotras ha sido educar a la gente en que hay que cuidar las cicatrices. La sociedad nos ha enseñado a ignorar u ocultar nuestras cicatrices. Revertir ese estigma ha sido un obstáculo. Pero una vez que las personas prueban los productos y ven cómo se siente cuidarlas adecuadamente, inmediatamente entienden nuestra misión. Puedes encontrar el limpiador Morning Massage, el suero Daily Dose y la mascarilla Sleep Salve en la página web de la marca.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Piel con cicatrices? Dos emprendedoras latinas han creado una línea de belleza para ti

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.