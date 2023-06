Día Mundial del Pepino: conoce los beneficios de este ingrediente en tu piel Esta fruta rica en agua, vitaminas y minerales, además de ser un buen aliado nutritivo es uno de los ingredientes más beneficiosos para la piel. ¡Conoce sus virtudes! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pepino es una fruta que cuenta con muchísims beneficios para nuestra piel. Aunque es un 95% agua, es una gran fuente de vitaminas y minerales que ayudan a la dermis a mantenerse hidratada y saludable. En la antigüedad ya se utilizaba en tratamientos de belleza, ya que no solo es un alimento saludable gracias a su alto contenido en magnesio, potasio y fibra sino un poderoso aliado que debes incluir en tu rutina diaria frente al espejo. Beneficios 1. Potente hidratante Ingerido, contiene muy pocos hidratos de carbono, un alto contenido de agua y sabor amargo, por eso es una fuente de hidratación, vitaminas y minerales que refrescan y protegen la piel, además de que ayuda a producir más colágeno y elastina que hacen que nuestra piel luzca tersa y radiante. La piel del pepino contiene una gran concentración d vitamina C y ácido ascórbico, y se usa en muchos tratamientos estéticos. 2. Combate las arrugas Los nutrientes y los compuestos activos del pepino son útiles para hidratar, reafirmar y rejuvenecer la piel del rostro mediante la oxigenación de las células. El potasio, silicio y magnesio que contiene ayuda a reducir, suavizar, tonificar y mejoran el aspecto de la piel. Contiene ácido fólico, vitaminas A, B, C y E, que eliminan las toxinas de la piel, por lo que es un desintoxicante natural. Dia mundial pepino beneficios belleza Credit: Alessandro Biascioli/ iStock/Getty Images 3. Disminuye bolsas y ojeras Su suavidad es apta para trabajar en la delicada zona de los ojos, tanto en forma de cremas refrescantes como colocar una roja de pepino directamente en ese área del rostro, refresca y desinflama l ahinzhazón en el contorno de la mirada. 4. Previene el acné Sus propiedades astringente ayudan a controlar y reducir los excesos de grasa manteniendo la piel limpia, hidratada y reduciendo el riesgo de brotes. 5. Alivia las quemaduras Después de exponerte al sol, aunque no hayas sufrido quemaduras y rojeces, tu piel agradecerá que utilices un producto con pepino, por sus propiedades refrescantes, hidratantes y antiinflamatorias que alivian la piel rirritada. Además, como colabora con la producción de colágeno, facilita la regeneración de la piel. Productos con pepino Dia mundial pepino beneficios belleza Credit: Cortesía Protegerte de los rayos solares es el mejor tratamiento anti envejecimiento que existe. Este bloqueador mineral no deja rastro en tu piel y cuenta con extractos de papaya y pepino que combaten los radicales libres. Sheer Mineral Sunscreen Lotion SPF 50+, de Blue Lizard Sunscreen. $17,99. bluelizardsunscreen.com Dia mundial pepino beneficios belleza Credit: Cortesía Con aceite de aguacate, semilla de pepino y marula, además de extracto de avena y aceite de té, este aceite facial deja tu rostro nutrido, equilibrado, suave y luminoso. Nourishing Face Serum, de Eczema Honey. $29.95. eczemahoneyco.com Dia mundial pepino beneficios belleza Credit: Cortesía Este spray está formulado con ácido hialurónico y agua de pepino, y es ideal para cabello y cuero cabelludo secos. Un tratamiento multifunción que incluye 10 beneficios en un solo paso. Fructis Pure Moisture 10-in-1 Leave-in Spray, de Garnier. $9.99. garnierusa.com Dia mundial pepino beneficios belleza Credit: Cortesía Con est aloción corporal, porteges la barrera natural de tu piel además de mantenerla hidratada, suave y fresca, gracias a que está enriquecida cn ceramidas, aceite de cáñamo y manteca de karité. Beauty Actives Cucumber & Aloe Herbal Body Moisturizer with Ceramides + B3, de Hempz. $21.99. hempz.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y tú, ¿ya incorporas el pepino en tu rutina de belleza?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Día Mundial del Pepino: conoce los beneficios de este ingrediente en tu piel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.