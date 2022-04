Belleza de Pascua: completa tu rutina con estos primaverales productos Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Belleza de Pascua Credit: mammuth/ Getty Images La Pascua es el tiempo perfecto para reunirte con familiares y amigos. Celebra el Domingo de Resurrección a la última con estos aliados de belleza. Empezar galería Mirada pastel Belleza de pascua Credit: Cortesía Si hay una fecha en el calendario en la que puedes sacar todo tu arsenal en colors pastel, es Pascua. Con estos delineadores estilo rotulador, crear looks de ensueño será más fácil y divertido que nunca. Line UpPastel Felt Tip Liquid Eyeliner, de Joah Beauty. $9.99 cada uno.joahbeauty.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Manicura fantasía Belleza de pascua Credit: Cortesía Dale rienda suelta a tu imaginación con este adorable dúo de esmaltes de secado rápido en lila y azulón, y las pegatinas para uñas de mariposa. Feeling So Fly, de Nails Inc. $16. sephora.com 2 de 10 Ver Todo Herramienta coqueta Belleza de pascua Credit: Cortesía Esta adorable manopla exfolia con suavidad gracias a sus cerdas de silicona que pueden usar hasta las pieles más sensibles. Daily Silicone Facial Mitt, de Daily Concepts. $8. dailyconcepts.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Filtro fluido Belleza de pascua Credit: Cortesía Un rubor en bruma que al instante difumina las imperfecciones dejando un acabado natural y perfectamente fundido sobre tu piel. Mistake Proof Blush, en Unruly, de Deck of Scarlet. $32. deckofscarlet.com 4 de 10 Ver Todo Regreso a los 90 Belleza de pascua Credit: Cortesía Esta cajita contiene 10 coleteros que cuidan tu cabello en colores de inspiración retro. Retro Dreamin' Macaron, de Invisibobble. $10. invisibobbleus.com 5 de 10 Ver Todo Picnic al sol Belleza de pascua Credit: Cortesía Este rubor cremoso está formulado con ingredientes que man tu piel como el escualano o la vitamina E, y lo puedes usar también en los labios con un acabado mate. Rubor Sunday Picnic Cheeky Color Jam, en Afternoon Peach, de Sheglam. $3.99. sheglam.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sonrisa plena Belleza de pascua Credit: Cortesía Presume tus labios más jugosos a prueba de roces con estos lápices que doblan como delineador y pintalabios. Una fórmula muy pigmentada, en tonos rosados y con acabado aterciopelado que disimula las imperfecciones. Kendall Lip Crayon Set, de Kylie Cosmetics. $32. kyliecosmetics.com 7 de 10 Ver Todo Baño divertido Belleza de pascua Credit: Cortesía La Pascua es un tiempo para disfrutar en familia y crear recuerdos preciosos. Este set de baño para los más pequeños de la casa, contiene tres fórmulas repletas de ingredientes saludables y con aromas deliciosos que puedes mezclar. Easter Bunny Bath Kit, de Dabble & Dollop. $45. dabbleanddollop.com 8 de 10 Ver Todo Rostro de cristal Belleza de pascua Credit: Cortesía La primavera es la época de presumir tu piel jugosa y luminosa. Esta prebase con vitamina C, extracto de fruta de dragón y ácido hialurónico, crea un lienzo suave e hidratado que dura horas. Dewy Skin Vitamin C Glass Glow Primer, de Ciaté London. $32. ciatelondon.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Edición coleccionista belleza de pascua Credit: Cortesía Esta famosa fragancia unisex con notas florales y amaderadas, se viste con un toque gamberro en esta edición limitada con el graffiti de una liebre obra del artista urbano SamByPen. Eau de Parfum x SAMBYPEN Collector's Edition, de MCM. $90.mcmworldwide.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Belleza de Pascua: completa tu rutina con estos primaverales productos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.